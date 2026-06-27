Detenidos los tres autores de cuatro robos con fuerza en varios establecimientos de Tres Cantos

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular a un grupo criminal compuesto por tres personas autoras de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos del municipio de Tres Cantos, entre los meses de enero y mayo de este año.

Según ha informado La Benemérita en un comunicado, los hechos comenzaron en enero tras el robo con fuerza en un restaurante, donde varias personas encapuchadas forzaron las puertas para acceder al mismo, llevándose la caja registradora y 200 euros que contenía en su interior.

Durante los siguientes meses, se produjeron tres robos más en farmacias en la misma localidad, donde los autores acudían siempre en horario nocturno con un vehículo, fracturando los cristales de los escaparates o forzando la verja y la puerta de acceso al local para sustraer las cajas registradoras y el dinero en su interior.

Tras el análisis de los hechos, se lograron identificar tres vehículos que acudieron a la localidad tricantina en el momento en el que ocurrieron los robos, así como a los tres autores materiales. El Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Madrid consiguió identificar a uno de ellos.

Finalmente, la operación concluyó con la detención por parte de agentes de la Guardia Civil de tres varones por supuestos delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.