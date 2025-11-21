Detenidos tres ladrones por robar en un comercio de Alcorcón y allanar una vivienda en su huída de la Policía

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado la reciente detención de tres hombres como presuntos responsables de delitos de daños y robo con fuerza después de haber robado en un establecimiento comercial de Alcorcón y, en su posterior huída, allanar una vivienda con su propietaria en el interior.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre, cuando varios indicativos de Policía fueron requeridos en un local comercial de Alcorcón después de que varios testigos escucharan fuertes golpes y la presencia de varias personas en su interior, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes comprobaron que en el interior del establecimiento había tres personas que, además, habían colocado un puntal de hierro en la puerta para impedir el acceso. Tras percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos emprendieron su huida a través de los patios interiores de edificios contiguos.

Fue en este momento cuando dio comienzo una persecución en la que los tres hombres llegaron a entrar en una vivienda, en cuyo interior se encontraba la propietaria del inmueble y de la que se llevaron un bolso, unas llaves y dinero en efectivo. A continuación, los sospechosos se dispersaron para dificultar la persecución.

Sin embargo, poco después fueron finalmente localizados tanto en el interior de un edificio como intentando abandonar el lugar de los hechos. A los detenidos se les incautaron efectos previamente sustraídos, varios útiles para la apertura de ascensores y herramientas para abrir puertas por el método del 'resbalón'.

Los tres hombres fueron rápidamente puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de un posible delito de daños y robo con fuerza.