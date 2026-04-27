Detenidos tres varones por hurtos de cremas y productos gourmet en locales de Chamberí

Intervención policial en Chamberí - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres varones por cometer varios hurtos de cremas y productos gourmet en diferentes establecimientos del distrito madrileño de Chamberí, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 22 de abril, cuando la responsable de una farmacia sorprendió a tres hombres que estaban sustrayendo productos solares.

Estos tres individuos huyeron con el botín en un vehículo y gracias a la rápida intervención de los agentes fueron interceptados en la Plaza del Doctor Marañón.

En el registro del turismo comprobaron que no solo transportaban 25 cajas de cremas, también localizaron productos gourmet, como paquetes de salmón ahumado y jamón ibérico.

Tras realizar gestiones con los establecimientos se determinó que el valor de todos los productos sustraídos superaba los 1.000 euros. Los tres varones detenidos como presuntos autores de un delito de hurto pasaron a disposición de la autoridad judicial.