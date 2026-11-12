Diana Szeinblum, Roberto Bolaño y Trajal Harrell protagonizan la agenda cultural madrileña con el Festival de Otoño - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La danza de la argentina Diana Szeinblum, el universo literario de Roberto Bolaño llevado a escena y el estreno en España de las nuevas propuestas de Trajal Harrell y la compañía belga tg STAN protagonizan este fin de semana la agenda cultural de la Comunidad de Madrid, marcada por la segunda semana del 44º Festival de Otoño.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha detallado que los Teatros del Canal concentrarán buena parte de la programación, con propuestas que van desde la danza contemporánea hasta el teatro europeo.

La coreógrafa argentina Diana Szeinblum presentará los días 14 y 15 de noviembre en la Sala Negra 'Adentro!', una creación que revisita el imaginario del folclore argentino desde una perspectiva contemporánea mediante la investigación coreográfica y el movimiento.

Por su parte, la Sala Verde acogerá este jueves la última representación de 'Analphabet', del creador malagueño Alberto Cortés, una propuesta que combina teatro, poesía y danza para reflexionar sobre las relaciones afectivas y la violencia.

El sábado y el domingo llegará a la Sala Roja Concha Velasco el estreno en España de 'Nachtland', de la compañía belga tg STAN, uno de los colectivos europeos de referencia en la escena contemporánea.

TRAJAL HARRELL Y EDE, ENTRE LOS ESTRENOS DE CANAL

Otro de los grandes nombres de este fin de semana será el coreógrafo estadounidense Trajal Harrell, fundador del Zürich Dance Ensemble y distinguido con el León de Plata de la Bienal de Venecia en 2024.

Harrell estrenará en España 'Tambourines', una creación para seis intérpretes inspirada en la novela 'La letra escarlata', de Nathaniel Hawthorne, que podrá verse el sábado en la Sala Verde de los Teatros del Canal.

La programación del espacio escénico incluirá además el viernes el estreno absoluto de 'Entra con cuidado y quédate a bailar', una nueva propuesta de la cantante madrileña Ede junto al creador escénico Celso Giménez, cofundador de La Tristura.

El Festival de Otoño mantiene también su programa de actividades paralelas ÁGORA, dedicado a explorar nuevas relaciones entre las artes escénicas, los espacios urbanos y la participación ciudadana.

LA REINA MORA, DIRTY SUC Y MS NINA EN EL MADRID URBAN FEST

La música urbana tendrá igualmente un papel destacado en la agenda cultural con la recta final de Madrid Urban Fest 2026, que continúa en el Centro Cultural Pilar Miró.

La programación musical del viernes contará con una sesión de la DJ madrileña Klau, seguida de las actuaciones de La Reina Mora y Dirty Suc, representantes de la nueva generación de artistas urbanos españoles. El sábado será el turno de Net BBY, que dará paso a los conciertos de Hanimami y Ms Nina.

Más allá de la música en directo, el festival incluye la exposición 'Madrid hip hop. Orígenes', centrada en los comienzos de la cultura urbana en España, así como la proyección del documental 'Madrid graffiti. Orígenes'.

La programación se completa con actividades de danza urbana y la tercera edición de 'MUF Breaking Battle 3vs3', competición dedicada al break dance como una de las principales expresiones artísticas del movimiento hip hop.

MARÍA VELASCO, LOPE DE VEGA Y HAMLET EN LOS ESCENARIOS MADRILEÑOS

Dentro de la programación de esta semana, el Teatro de La Abadía mantiene 'Mantener fuera del alcance de los niños', la nueva creación de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

Por su parte, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares recibirá los días 13 y 14 de noviembre 'Cenizas de Fénix', de Daniel Migueláñez.

De su lado, el Festival Territorio Violeta llegará también al Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, donde el sábado 14 podrá verse 'Puerto Alegría', de Maui. El domingo será el turno de 'Hamlet', una versión dirigida por Patricia Rodríguez y premiada en el Festival de Almagro.

El Centro Cultural Paco Rabal ofrecerá el viernes el cuentacuentos 'Lo que cuenta la noche' y la representación de 'Corpus', mientras que el sábado recibirá también 'Hamlet'.

Ese mismo día, el Teatro Real Carlos III de Aranjuez acogerá 'Sinergia 3.0', un espectáculo de circo contemporáneo que amplía la oferta cultural del fin de semana.

'MALQUERIDA', 'MADAMA BUTTERFLY' Y 'NADIA' EN LA RED DE TEATROS

La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid llevará entre el viernes y el domingo una amplia programación de artes escénicas a más de una veintena de municipios de la región, con propuestas de teatro contemporáneo, música, lírica, títeres y espectáculos familiares.

El viernes, Alcobendas recibirá 'Las manos', de Jorge Bedoya; Collado Villalba acogerá 'Pero no se lo digas'; y Leganés ofrecerá 'Bobo' y 'Malquerida'.

La programación continuará con 'Olor a tiempo', de Sara Nieto, en Mejorada del Campo; 'Nadia', de La Conquesta del Pol Sud, en Parla; y 'El invencible verano de Liliana', en Pinto.

También podrán verse 'Casa-miento (Bodas sin sangre)', en San Sebastián de los Reyes, y 'Pijama para seis', en Torrejón de la Calzada.

El sábado, la programación incluirá 'Madama Butterfly', de Camerata Lírica de España, en Alpedrete; 'Burladas', en Becerril de la Sierra; y 'El invencible verano de Liliana', en Fuenlabrada. A estas propuestas se sumarán 'Nora y el dragón', en Galapagar; 'Pañuelos', en Guadarrama; y 'Nadia', en Rivas-Vaciamadrid.

Asimismo, la jornada contará además con espectáculos familiares como 'Un mundo perfecto', 'El abrazo', 'Una rana en el hielo', 'Olor a tiempo' y 'Bobo', programados en diferentes municipios madrileños.

El domingo, la oferta estará especialmente orientada al público familiar con 'El viaje de Nuru', en Alcorcón; 'Pepita Grillo', en Algete; y 'Más payasos que nunca', en Arroyomolinos. También llegarán 'Ragnarök', de Títeres Sol y Tierra, a Coslada; y 'Cenicienta. Un musical sin filtros', a San Sebastián de los Reyes.

La programación se completará con 'El invencible verano de Liliana', en Getafe, y 'La Barraca', de Teatro de Malta, en Torrejón de Ardoz.

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda incluye como es habitual exposiciones gratuitas por toda la región. Entre las principales novedades 'Visigodos en Madrid', la nueva gran exposición del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares.

También en el MARPA, se mantienen las muestras 'Dientes de sable' y 'El Abrigo del Monte: un grupo magdaleniense en la sierra de Madrid'. En la misma ciudad, el Museo Casa Natal de Cervantes continúa con 'Inclinado de mi estrella. La astronomía en época de Cervantes', una exposición dedicada al conocimiento del universo y los astros durante la época del escritor.

Por su parte, en la capital, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid mantiene hasta el 21 de febrero de 2027 'Una cita con Luis Escobar', dedicada a la trayectoria del actor, director, autor y empresario teatral madrileño.

El Siglo de Oro continúa protagonizando varias exposiciones, entre ellas 'Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta el 2 de diciembre de 2026.

También podrá visitarse 'Madrid en el teatro español del Siglo de Oro', en la Biblioteca Regional de Madrid hasta el 10 de enero de 2027, y 'Retratar el mestizaje: las series de castas en la América del siglo XVIII', en la Casa Museo Lope de Vega.

Por su parte, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, exhibe hasta el 8 de diciembre 'El cartel de toros de vanguardia: de Picasso a Barceló'.

Por último, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles, presenta 'Nadia Barkate y Fátima Moreno. El Listado', 'Antidotum Tarantulae', de Blanca Gracia, y 'Tetuan, Tetuán', de Adrian Schindler, todas ellas hasta el 10 de enero de 2027.