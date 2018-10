Díaz Ayuso niega que Casado sea una vuelta al aznarismo y defiende que tras el Congreso ya hay "integración"

Publicado 25/07/2018 13:40:38 CET

Cree que el nuevo secretario general tiene que saber aunar todas las sensibilidades

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, niega que el presidente del PP, Pablo Casado, represente una vuelta al "aznarismo" y defiende que una vez celebrado el Congreso del fin de semana pasado, ya hay "integración" a falta de concretar cómo queda la estructura con algunos nombres.

En una entrevista con Europa Press, la portavoz de la formación madrileña ha indicado que el PP "ahora mismo ya está unido porque lo que ha habido ha sido dos compañeros que han estado debatiendo sobre modelos distintos para el partido y sobre políticas". "Pero la base, y en general, toda la estructura está unida y ahora toca hablar con Soraya Sáenz de Santamaría y con el resto de compañeros para ver cómo se termina de configurar", ha señalado.

Preguntada por qué perfil debe tener quien se ponga al frente de la secretaria general del partido, Díaz Ayuso ha indicado que "todo apunta a que va a ser una mujer" pero que lo importante es que sea "una persona de consenso, que sepa aunar todas las sensibilidades del partido y prepare a la organización para lo más importante" que, a su juicio, tiene ahora el partido, "que son las elecciones, autonómicas y municipales".

Sobre la idea de extrema derecha a la que están apuntando algunos para referirse a Casado, ha indicado que esa imagen "se la tiene que quitar quien la tenga preconcebida". "Creo que Pablo Casado es una persona que habla con mucha vehemencia y sin complejos de todos los valores que representan al centro derecha", ha manifestado.

"Y como no es él el que se está equivocando será poco a poco quienes estén utilizando esto como arma arrojadiza los que acabarán seducidos por políticas que traen progreso, prosperidad, que son los que han defendido el PP. No tenemos que cambiar nada en este aspecto", ha defendido rotunda.

En este sentido, ha añadido que "si defender una fiscalidad baja, los valores del país, los valores patrióticos, defender la historia de España, su cultura, legado, valores como el esfuerzo, el mérito, el trabajo, o la competitividad" es considerado de extrema derecha, "es un error y una etiqueta".

Preguntada por la reunión que mantuvo ayer con el expresidente de Gobierno y del partido José María Aznar y sobre si puede considerarse un feo de cara a Mariano Rajoy, Díaz Ayuso ha indicado que "reunirse con los presidentes del PP no sólo no es feo sino que es un ejemplo de que el PP es integración, historia y está muy orgulloso de sus dirigentes".

"No es una vuelta al aznarismo pero es un valor que Aznar no se aleje del PP y sigamos contando con su experiencia, no solo en el gobierno sino en el partido, como se va a hacer con Mariano Rajoy o Antonio Hernández Mancha".

POSITIVO CONTAR CON EXPRESIDENTES

En opinión de Díaz Ayuso y cuestionada por si cree positivo que Aznar regrese, "lo bueno es contar con su experiencia o consejos". Que lo haga "dentro o fuera" del partido "es algo que le compete a él" pero, insiste, "tenerle cerca como a Rajoy es importante" y "va a aportar visión política y experiencia". Para Garrido, es bueno que el partido no olvide a sus dirigentes y que los dirigentes "se sigan viendo representados en el partido". "El futuro es caminar juntos", ha apostillado.

Sobre su futuro y si le gustaría que Casado contara con ella, Díaz Ayuso ha dicho que sí. "Me gustaría que contara conmigo y de hecho, ya lo hace. Si él considera que debo seguir como portavoz del PP de Madrid, lo haré porque él así lo quiere", ha sentenciado.