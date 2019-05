Ayuso reta a Aguado a decir si apoyará un Gobierno encabezado por ella y él contesta que lo liderará él

Actualizado 06/05/2019 12:16:20 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retado este lunes al candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a decir si apoyará un Gobierno encabezado por ella si saca un solo escaño más en las elecciones autonómicas del 26 de mayo y él ha contestado que lo liderará el.

Díaz Ayuso ha lanzado este "órdago" en un desayuno informativo en la capital, en el que se encontraba presente el propio Aguado. Además, también ha pedido que aclare si hará lo mismo en ayuntamientos de la región.

Según ha aclarado, ella sí le daría su apoyo, aunque ha remarcado que sale "a ganar". "Yo salgo a ganar las elecciones y luego me entenderé con el resto de las fuerzas", ha manifestado. Algo que haría igualmente aunque no necesitase respaldo para liderar el Ejecutivo, porque aspira a "gobernar para todos los madrileños".

Al término de la cita, el candidato de Ciudadanos ha comenzado sus declaraciones, antes los medios de comunicación, agradeciendo "personal y políticamente" que Díaz Ayuso haya dado apoyo público a que sea él presidente de la Comunidad de Madrid.

"Creo que es importante que trabajemos juntos, que el PP y Ciudadanos trabajemos juntos, que unamos fuerzas, porque el 'sanchismo' puede llegar a la Comunidad de la mano de Errejón, de la mano de Podemos. Sería perjudicial que llegarán ese tipo de políticas. Nos haría descarrilar, nos harían subir los impuestos y provocaría destrucción de empleo", ha dicho.

Así, ha indicado que desde ahora hay que "trabajar para construir un gran proyecto de centro liberal en la Comunidad". Quiere aglutinar el "mayor número posible de madrileños en torno al proyecto de Ciudadanos" y a partir de los comicios, si le corresponde formar Gobierno, le tiende la mano a la aspirante del PP para "formar esa coalición" y poner en marcha "todas las reformas que se han quedado pendientes esta Legislatura".

En este punto, ha recordado que ya le ha tendido al PP la mano durante estos últimos cuatro años en dos ocasiones --las investiduras de los expresidentes Cristina Cifuentes y Ángel Garrido--. A su parecer, sería justo que ahora el PP les apoyará a ellos para encabezar "un gobierno naranja en la Comunidad". En cuanto a la decisión en los municipios, Aguado ha incidido en que serán los candidatos de ellos los que tengan que responder.

También a su salida, y tras las palabras de Aguado, Díaz Ayuso ha recalcado que ella "sí" le ha dado su apoyo para "frenar al sanchismo", aunque se ha mostrado convencida de que será él el que se lo tenga que prestar.

"Es algo que no ha sucedido esta Legislatura porque ha apoyado siempre al 'sanchismo' en Madrid. Ciudadanos lo que tiene que hacer es comprometerse a que me van a apoyar frente al 'sanchismo' y que va no va a apoyar a que siga creciendo en la Comunidad de Madrid", ha lanzado. Para al tiempo, señalar que no cree que deje de hacerlo en ayuntamientos. A continuación, ha remarcado que no se puede frenar "un poquito y en unos sitios sí y en otros no". A su parecer, las cosas "hay que tenerlas claras".

Por otra parte, al ser preguntada por su relación con Vox, ha manifestado que de primeras no pone "líneas rojas" pero que necesita "saber en las urnas" cuánto representan. Para finalizar, se ha dirigido a los votantes de este partido y de Ciudadanos para pedirles que "vuelvan" a votarles porque representa un proyecto "moderado, sensato y reformista".