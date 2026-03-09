Dimite concejala del PSOE en Alcalá y critica el uso de "mecanismos de protección" de la mujer para fines "orgánicos"

Archivo - La exconcejala del PSOE en Alcalá de Henares Blanca Ibarra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora concejala del PSOE en Alcalá de Henares Blanca Ibarra ha comunicado que entregará su acta como edil para dedicarse a un nuevo proyecto "prácticamente irrechazable" al tiempo que ha cargado contra el "rumbo" que ha tomado la política en la ciudad complutense en la que se hace uso de "mecanismos de protección" de la mujer para "fines puramente orgánicos".

Así lo ha transmitido en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde es muy activa, en el que destaca cómo lleva dos años creando contenido en redes con un aumento de la intensidad "desde septiembre hasta hoy".

"Hace unas semanas me propusieron embarcarme en un proyecto prácticamente irrechazable. Un proyecto en el que voy a poder seguir ayudando a mi partido, en el que voy a seguir creando aquí contenido con vosotros. Sobre todo en el que voy a poder centrar todas mis energías en algo que considero más importante que nunca. Intentar ilusionar a toda esa gente que se está quedando en casa sin ir a votar", ha planteado Ibarra, quien entiende que hay mucha gente que "probablemente rechaza todo lo que representa la derecha", pero con la que los socialistas no están "conectando".

CRÍTICAS A LA SITUACIÓN ACTUAL

A renglón seguido, ha reconocido que hace seis meses la decisión "habría sido mucho más difícil" y ha asegurado que en Alcalá se está tomando "un rumbo" que ella no comparte, basado "en el ataque personal a cualquiera que plantea una estrategia diferente".

"Un rumbo en el que incluso se utilizan los mecanismos de protección que nos hemos dado las mujeres con fines puramente orgánicos, sin que importe un ápice el feminismo. Un rumbo en el que parece que todo vale con tal de seguir unos pocos años más en una silla", ha lanzado Ibarra.

Precisamente la Agrupación Socialista de Alcalá saltaba este mes de febrero a los medios de comunicación tras conocerse el expediente abierto a su secretario de Organización, Enrique Nogués, por la Dirección regional a raíz de unas fotos tomadas hace diez años en las que se le veía interactuando con una bailarina erótica como parte de una actividad de su peña.

Nogués acusaba al entonces secretario general del PSOE en Alcalá y portavoz en el Consistorio, Javier Rodríguez Palacios, de haber sido él quien transmitió esta denuncia. El propio Rodríguez Palacios dimitía una semana después, abocando al partido a una gestora, acusando a Nogués de haber implementado un proceso de afiliaciones fraudulento.

Ibarra ha defendido que ella cree en una política "humana, cercana, real y transparente" que, ha afirmado, está representada en la bancada socialista del Ayuntamiento pero que "ahora mismo no lleva las riendas". "Pero podéis estar seguros de que las llevarán porque tanto los militantes como la ciudadanía y fuera creen precisamente en esa forma de hacer política", ha lanzado en un dardo a Rodríguez Palacios.

REACCIONES DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno local han señalado la renuncia de Ibarra como "evidencia del autotalitarismo" de Rodríguez Palacios y la "descomposición" de su partido en Alcalá.

En palabras de la portavoz adjunta del PP, Orlena de Miguel, la salida de la concejala "confirma la crisis interna" del grupo socialista, "sometido a un liderazgo autoritario, incapaz de gestionar la discrepancia interna y basado en la imposición política".