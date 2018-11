El diputado Hugo Martínez Abarca tilda de "suicidio" y "automutilación" el paso dado por la formación morada

Publicado 13/11/2018 11:20:36 CET

Podemos no planteó primarias previas a las de Ahora Madrid en 2015 ni en 2019 las planteará en otras ciudades, recuerda

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Hugo Martínez Abarca ha recordado que la formación morada no planteó primarias previas a las de Ahora Madrid en 2015 "ni en 2019 las va a plantear en otras ciudades donde no se quiere echar este pulso a la alcaldesa", es decir, esto "nada que ver con ningún supuesto AND".

Lo defiende en la última entrada en su blog, titulada 'Quered un poco a Madrid, quered un poco a Podemos', donde tilda de "suicidio" el paso dado por la formación morada con los seis concejales que tiene en el Ayuntamiento.

Para el diputado, la convocatoria interna de primarias en Podemos de cara a la participación en la plataforma ciudadana encabezada por Carmena es "incomprensible para cualquier persona que no pase las 24h mirando el ombligo de una organización política" ya que no son más que "un instrumento tacticista (con sus truquitos, normas*ad hoc*y fotos de colores) para presionar a la alcaldesa".

De ella ha recordado que aceptó volver a presentarse porque contaba con "los concejales que han contribuido al mejor equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid desde Tierno", como reiteró la regidora ayer desde Berlín. Por eso el diputado cree que las primarias de Podemos son "la forma de coger a una parte sustantiva del equipo de Manuela Carmena como rehén: si quieres a tu equipo te tienes que tragar el mío".

"Flaco favor a Madrid, flaco favor a Manuela Carmena pero además un suicidio para Podemos. No sólo porque un recorrido tan grotesco con una meta tan inaudita no es precisamente una ayuda para revalidar el gobierno de la capital de España. También porque contribuye a esa dinámica de poda interna que ha ido sustituyendo el fenomenal ejemplo de inteligencia colectiva por una extraña cultura de obediencia ciega y tacticismo interno, que usa mecanismos nominalmente democráticos para implantar la aquiescencia, que sustituye la inteligente militancia líquida de los orígenes por una férrea disciplina impropia siquiera de otros partidos", lanza Martínez Abarca.

"Con esta automutilación, si es que finalmente se mantiene, Podemos se está quedando como una parte importante, pero cada vez con menos peso, del bloque del cambio que se manifiesta en toda España de mil formas; en algún momento habrá que repensarse como bloque y no parece tampoco brillante llegar a esa situación empequeñecidos por voluntad propia", ha argumentado el diputado.

Quiere pensar que "imperará la cordura y que los disparates se revertirán, que alguien aprenderá que la inteligencia y la audacia con las que nació Podemos están en las antípodas de lo que manifiestan decisiones como la de anoche, que pone un punto y seguido a todo este disparatado proceso", ha señalado. "Quered un poco a Madrid, quered un poco a Podemos, quered un poco a nuestro pueblo. Evitad este desastre* para todos", termina.