Un diputado del PSOE tacha a Vox de "herederos políticos de Hitler, Franco y Mussolini"

Archivo - El diputado del PSOE, Daniel Rubio, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea Alejandro Rubio ha tachado a Vox de "herederos políticos de Hitler, Franco y Mussolini" durante el Pleno de la Cámara regional de este jueves.

Ha aprovechado el inicio de una pregunta a la Comunidad sobre los Presupuestos de 2027 para responder a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien esta mañana ha tachado de "organización criminal" al PSOE en una intervención sobre el accidente ferroviario de Urda.

"Señorías de Vox, que los herederos políticos de Hitler, de Franco y Mussolini nos llamen organización criminal se califica por sí solo", ha lanzado Rubio.

Esta frase ha causado la reacción de Vox, cuya diputada Ana Cuartero ha pedido la palabra para advertido de que no van a tolerar que se les llame "herederos del nazismo, sobre todo por parte de aquellos que sí son herederos del comunismo".

"Que son herederos del Lenin español, que desean volver a la épica de la Rusia de Lenin", ha espetado, adjudicando al ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, unas declaraciones en las que se decía que "había que volver a los palacios del pueblo como en la Rusia de Lenin".

Tras incidir en que Vox apoyó la resolución del 19 de septiembre del Parlamento Europeo en condena de "los horrores del nazismo y del comunismo", ha pedido a Rubio que retire sus palabras.