El director del Gran Premio de España asegura que "organizar un GP de F1 en Madrid suena como un unicornio"

Luis García Abad, director general del Gran Premio de España de F1, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad, explicó este miércoles que organizar este evento en Madrid "suena como un unicornio", porque "rozaba lo inesperado", incluso para él, confesando que cuando lo pusieron encima de la mesa las primeras miradas fueron de "cierto desdén".

"El Gran Premio de España en Madrid suena como un unicornio. La primera vez que hablé de esto con Stefano (Domenicali), me di cuenta que rozaba lo inesperado, no digo imposible. Las primeras veces que lo pusimos encima de la mesa nos miraron con cierto desdén, 'pobrecillos' decían. Hacerlo en Madrid era un unicornio doble. Pero con hechos y no con palabras es como se demuestran las cosas", expresó en los Desayunos Deportivos de Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

García Abad relató un cuento sobre las diferencias entre unicornios y rinocerontes, una metáfora entre lo más estético y todo el trabajo que hay detrás, y lo comparó con la organización de un evento de esta envergadura. "Poner en marcha un GP no es hacer un circuito, los mejores del mundo ya están construidos. Hay un componente de negocio que no podemos evitar, se trata de generar una experiencia para que a los clientes se lo pongamos lo más fácil posible", señaló.

"Han quedado lejos los atascos de tres horas, aparcamientos imposibles, todo eso ha quedado atrás. Hemos tenido que ir acercando el espectáculo al cliente", agregó el que fuera representante del piloto asturiano Fernando Alonso.

Entonces, tuvieron en cuenta "muchas posibilidades hasta llegar a Ifema", zona que finalmente acogerá la F1 en Madrid 45 años después, porque reúne "algo que es imposible que reúnan los otros 23 Grandes Premios", que es "una estructura que ya se había desarrollado a lo largo del tiempo y con profesionales para un evento como este". 2Yo tampoco estaba seguro de que iba a ocurrir, pero estaba cerca del metro, dentro de la ciudad y ya tenía baños", defendió.

"Fuimos dando pasos para tratar de conseguir un acuerdo para organizar un GP de F1, no estábamos solos. Teníamos que buscar la fórmula para la que la F1 se sintiera atraída, es una empresa privada que tiene sus intereses y sus resultados y no quiere Grandes Premios complejos. Tenía que ser un proyecto rentable", apuntó.

García Abad advirtió que "no hay ningún" GP "que baje de los 1.800 millones de dólares de inversión", mientras que Madrid parte de "una infraestructura existente". "Hicimos un circuito haciendo de la necesidad virtud", celebró, tras construir el circuito en "tiempo récord y con unos costes récord desde el punto de vista del ahorro". "Es el contrato mas largo con F1, bajo el criterio de rentabilidad en todo momento", destacó.

"Las obras se acabaron a finales de mayo, como estaba en el contrato. Llegamos a un acuerdo con Ferrari en México del año pasado (para el 'filming day'), porque solo Ferrari se fió de que íbamos a llegar a tiempo. Desde el punto de vista técnico, esta prueba la considerábamos crucial, queríamos ver que los coches pasaban por las curvas, que los tiempos eran adecuados...", relató.

García Abad defendió que "hay zonas de extraordinario interés para los pilotos" en el trazado, como el giro de la 7-8, "una curva ciega con una subida del 7-8%". "No es un problema de lo que es viable o no, queremos que los espectadores disfruten del circuito", aseguró.

"Está mejor que en los primeros Grandes Premios a los que he ido a trabajar. Se está cumpliendo el plan de montaje, con el equipo técnico más formado en montajes de circuitos del mundo. Estamos en tiempos. Tenemos acreditados a 10.723 personas para montaje y desmontaje", desveló, sobre un proceso que está en el 67-68%.

Y dentro de ese circuito, García Abad quería "una curva icónica sin perder la simpatía de los pilotos", porque "no a todo el mundo le gusta las curvas icónicas"; y será 'La Monumental', con 547 metros y un peralte del 24%. "Hicimos una trampa en el propio diseño, queríamos la curva más grande y con el peralte mayor que pudiésemos conseguir. He tenido que ir vistiéndolo de unicornio, y es la curva más grande del mundo y es fiera, no puede hacer a fondo porque para eso se diseñó", analizó.

"LOS PILOTOS TENDRÁN QUE ECHARLE VALOR PARA ADELANTAR"

"'La Monumental' existe porque el primer y único scalextric de mi vida tenía una curva peraltada enorme, siempre me han gustado esas curvas. Quería una curva icónica, que fuese único desde el punto de vista técnico. La curva 11 existe para perder velocidad al entrar en 'La Monumental', para que no se pudiese hacer a tope", añadió.

Porque Madring es un circuito con "puntos de adelantamientos", aunque los pilotos tendrán que "echarle valor" porque hay muros. "Siempre el ultimo es el mejor, no sabes por dónde va. Estamos en Madrid, no hay falsos planos de dónde estamos. Eso es algo que desde el punto de vista de imagen para atraer a clientes del futuro van a decir: 'que guay, Madrid'. Madrid es una ciudad segura, con buen tiempo, se come bien, divertido, y no tienes que conducir cientos de kilómetros. Tenemos una oferta imbatible", afirmó.

"Traer la F1 a Madrid es un éxito de la ciudad de Madrid. A Madrid no la puede tener nadie, solo nosotros, y eso no se puede comparar con nada. En otros lados dicen que 'están cerca'. Nosotros estamos en Madrid. Se tarda menos de Londres a Madrid que de Londres a Silverstone", comparó.

Además, reivindicó el apoyo institucional. "Es un evento bueno hasta para Europa, porque se podría haber marchado a otro sitio. La complicidad, el apoyo, la ayuda, es fundamental. No es solo construir, se trata de sacarle todo el partido posible a un evento de estas características. Un evento con cierto carácter de unicornio, porque cuando todos decían que no llegábamos, nosotros seguíamos vendiendo entradas", dijo.

"Tenemos mas de 120.000 entradas vendidas y eso no ocurre porque la gente esté deseando venir a Madrid. En los medios decían que no llegaríamos, que era imposible, pero la mayoría de noticias venían de España, qué curioso. En esa incertidumbre metimos 98.000 gradas y conseguimos atraer a patrocinadores", prosiguió.

Así, avanzó "400.000 personas en el fin de semana" del Gran Premio, que se disputará del 11 al 13 de septiembre. "El público quiere disfrutar de una experiencia, y le tenemos que dar de todo. Habrá mucho cliente norteamericano, inglés, italiano, portugués, sudamericano. Nuestro gran éxito va a ser hacerlo lo más fácil posible", apuntó.

Porque Madrid albergará "una 'SuperBowl'", ya que son "1.800 millones de personas" siguiendo la carrera. "Hay una lista de espera de muchas ciudades para organizar un Gran Premio. Cuando nosotros estábamos, otras ciudades no lo consiguieron. Traer la F1 aquí es un sueño. Dar esa seña de identidad de que toda España pueda venir a disfrutar", comentó.

"Los números son sólidos y la Comunidad ha hecho un refuerzo de la línea. La zona de Ifema serán unos 38.000 espectadores. Hay otra parte en la zona de Mar de Cristal, y en la zona de Valdebebas está la estación de Cercanías, además de autobuses", comentó sobre la movilidad, porque "gran parte" de la inversión en comunicación es "hacer que el cliente entienda que la mejor experiencia se tiene yendo a través del transporte público".

El GP lleva en "'soldout' técnico desde hace cuatro semanas", por lo que quedan aquellos clientes que quieran comprar a última hora. "Vamos a intentar maximizar lo que tenemos sin volvernos locos. Al circuito le cabe mucha más gente. Hay zonas en las que los pilotos corren solos, no hay asientos. Pero queremos que los fans disfruten y tengan servicios", concluyó.