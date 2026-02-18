El director de Teatros del Canal sustituirá a Antonio Castillo Algarra en el Ballet Español

Archivo - Ensayo de 'Viaje al Amor Brujo'. - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Ruperto Merino, se encargará de sustituir a Antonio Castillo Algarra como director artístico del Ballet Español, tras su salida y su vinculación al ex consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

Así, será la persona que se encargará de sustituir a Castillo Algarra tanto en el patronato como en la junta directa de este organismo cultural madrileño, tal y como ha adelantado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así tras la dimisión de Castillo Algarra de los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet", según informaron a Europa Press diversas fuentes conocedoras de la decisión.

Esta decisión se produjo anoche después de que tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algarra, dejaran su escaño en la Cámara regional tras el cese de Viciana. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.