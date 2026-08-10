El dispositivo para las fiestas de Centro se integra por casi 1.300 efectivos de seguridad y 400 de limpieza

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, con el concejal de Centro, Carlos Segura, y efectivos de la Policía Municipal y Samur-Protección Civil. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo para las fiestas de Centro --las de San Lorenzo, San Cayetano y La Paloma-- se integra por casi 1.300 efectivos de seguridad y 400 de limpieza, ha explicado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, en declaraciones a los medios este lunes desde la plaza de Los Carros, acompañada de las instituciones que prestarán apoyo durante las fiestas madrileñas.

"Hablamos de un dispositivo de prácticamente 1.300 efectivos entre Policía Municipal y Samur Protección Civil para las tres fiestas, San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Algo más en las fiestas de La Paloma", ha indicado.

En concreto, se desplegarán unos 1.150 agentes de Policía Municipal, que pertenecen a la Comisaría Sur --con el refuerzo de componentes de otras comisarías de distrito--, a la Comisaría Central de Seguridad, a la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES) y a la Sección de Apoyo Aéreo con sus drones.

Los policías municipales uniformados serán acompañados por otros agentes vestidos de paisano, con el objetivo de prevenir la venta ambulante ilegal, la comisión de robos y hurtos.

UN CENTENAR DE SANITARIOS

De la misma manera, el dispositivo de Samur-PC contará con más de cien sanitarios desplegados en más de 40 unidades, divididas entre ambulancias de soporte básico, soporte vial avanzado, de vehículos de intervención rápida (VIR), de unidades de primera respuesta (UPR) o de los equipos a pie para desplegarse ágilmente entre las calles con mucha afluencia de gente (ECOS).

Además de cubrir las tardes y noches de cada jornada festiva, el Consistorio ha habilitado dispositivos especiales para las tres procesiones; la de San Cayetano, del pasado día 7, la de San Lorenzo, que se celebrará este lunes, y la de La Paloma, que se celebrará este sábado.

Finalmente, el despliegue de seguridad de este año incluye la intervención de más de 400 trabajadores de limpieza viaria y del Servicio de Limpieza Urgente (Selur), que serán acompañados de 166 medios mecánicos.

El operativo, diseñado para reforzar la limpieza en las zonas con mayor concentración de actividades y asistentes, se desplegará de forma "escalonada" entre los días 4 y 17 en los principales espacios festivos. Este incluye la instalación de papeleras de aro, sanitarios portátiles y contenedores de 800 litros para facilitar la gestión de residuos durante las celebraciones.

REFUERZO EN LA PALOMA PORQUE "SON LAS MÁS MULTITUDINARIAS"

La vicealcaldesa también ha explicado que este despliegue será mayor durante las fiestas de La Paloma, ya que "son las más multitudinarias, donde más presencia de personas hay y por lo menos, la que requieren de un mayor número de efectivos".

De esta manera, esta cita concentrará a más de 425 policías municipales, mientras que en las fiestas de San Lorenzo y las ya culminadas de San Cayetano, contaron con 360 cada una.

Los dispositivos de la policía se fundamentan en "la prevención, la proximidad policial y la coordinación" entre los diferentes servicios municipales. Así, se incluyen cortes de tráfico precisos en las mediaciones de los recintos feriales habilitados en cada una de las fiestas.

SAN CAYETANO HA TRANSCURRIDO CON "PLENA NORMALIDAD"

Sanz ha añadido que las fiestas de San Cayetano han transcurrido con "plena normalidad". Concretamente, ha detallado que la Policía Municipal ha realizado dos detenciones y "en torno a una veintena" de intervenciones de Samur. "Nada especialmente grave", ha asegurado, tras afirmar que estas incidencias fueron mayoritariamente por mareos, torceduras o alguna intoxicación etílica.

Asimismo, la 'popular' ha calificado de "plena normalidad" también el transcurso de las celebraciones de San Lorenzo. "Confiamos en que siga siendo así hasta el final, que se puedan disfrutar de ese programa de fiestas para todos los públicos que se ha preparado por parte del Distrito Centro con tanto cariño".

La vicealcadesa ha agradecido así a los efectivos de este plan de seguridad municipal y ha hecho un hincapié en los efectivos de Samur-PC, quienes han recibido el honor del pregón de las fiestas de Centro de este año.