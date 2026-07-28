Un dispositivo de fisioterapeutas voluntarios asisten a los efectivos que combaten el incendio de Madrid

Varios bomberos forestales, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) está coordinando la ayuda de personas voluntarias del colectivo para asistir a quienes trabajan para controlar y extinguir los incendios que asolan la región, como los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, entre otros.

Según ha informado el Cpfcm en un comunicado, distintos fisioterapeutas madrileños se han incorporado desde este lunes a los polideportivos José Ramón de la Morena (Brunete) y el Pabellón cubierto La Estación (Navalcarnero) para prestar servicio.

"Hemos seleccionado estas dos ubicaciones en coordinación con las autoridades encargadas de gestionar las tareas de extinción, en función de las necesidades de los efectivos y en dos lugares en los que podemos ser más útiles", ha explicado la decana del Cpfcm, Aurora Araújo.

El Cpfcm ha afirmado que la colaboración de los fisioterapeutas se extenderá durante los días que se estime necesario. Araújo ha añadido que esta profesión demuestra de manera "permanente" su "solidaridad y su implicación" en los desastres y situaciones de emergencia que suceden tanto en España como en el extranjero.

"No podíamos dar la espalda ante las terribles circunstancias que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid", ha afirmado. "Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a las personas que están trabajando para extinguir el fuego, que merecen el mayor apoyo".