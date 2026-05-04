Doce detenidos en Villa del Prado y Navas del Rey y desmanteladas dos plantaciones de marihuana en viviendas

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a doce personas en Villa del Prado y Navas del Rey en un operativo que se ha saldado con 24 kilos de cogollos de marihuana incautados y dos plantaciones en viviendas desmanteladas.

Los arrestados, siete varones y cinco mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 58 años han pasado a disposición judicial y se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido electro y pertenencia a organización criminal, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En los registros efectuados los efectivos del Instituto Armado localizaron 24.065 gramos de marihuana en cogollos, además de habitáculos que permitían almacenar y producir más de 10.000 plantas de marihuana desde el semillado, ya que disponían de un sistema artesanal exclusivo de germinación y propagación de semillas/esquejes en fases iniciales.

La investigación se inició a principios de este año gracias a la colaboración ciudadana. La Guardia Civil de Navas del Rey recibió varias notificaciones que alertaban de movimientos sospechosos en una vivienda situada en una urbanización aislada de la localidad.

Tras esta advertencia, los agentes comprobaron que los ahora detenidos habían aislado completamente la vivienda y contaban con un sistema de filtrado para minimizar ruidos y olores. Constataron, además, que los cabecillas realizaban siempre sus movimientos adoptando medidas extremas de seguridad para detectar si eran investigados y utilizaban siempre vehículos alquilados que cambiaban frecuentemente.

Fruto de las pesquisas, se localizó una segunda vivienda unifamiliar en la localidad de Villa del Prado, que había sido transformada íntegramente para optimizar el rendimiento de procesado de marihuana. El grupo desmantelado la vigilaba las 24 horas del día y, en el momento en el que se ha realizado la explotación de la operación, se encargaban de la recolección de las plantas de marihuana en proceso de secado y dispuestas para ser distribuidas.

En el marco del operativo, los agentes localizaron un enganche ilegal a la red eléctrica y un sofisticado sistema de vigilancia que cubría todas las estancias de la vivienda y el perímetro exterior.