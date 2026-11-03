Docentes retoman las movilizaciones con un seguimiento de huelga del 40% para los convocantes y del 6,4% según Comunidad

Profesores en huelga hacen una acción de protesta y cortan una calle, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid iniciaba el pasado, 14 de octubre, una huelga indefinida para reclamar más - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores madrileños han iniciado su cuarta semana de huelga indefinida con un 40% de seguimiento, según los convocantes, y un 6,4%, según la Comunidad de Madrid, tras el parón de las movilizaciones por el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).

Las acciones de esta decimosexta jornada de paros han comenzado esta mañana cuando decenas de docentes han cortado el tráfico en hora punta en la A-42 (autovía de Toledo) para reclamar a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el iniciado de una negociación para abordar sus reivindicaciones.

A las 10 horas el comité de huelga ha sacado "la comisión a la calle". Así, se han manifestado frente a la Asamblea de Madrid después de que el PP se negara a que comparecieran en la Comisión de Educación, al entender que sus reclamaciones se habían debatido ya en Pleno y que lo harían próximamente.

Ya en la jornada de este miércoles los profesores se unirán a las universidades --que inician ese día su huelga-- y marcharán desde la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE hasta la calle Génova, donde está la del PP.