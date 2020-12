Un doctor madrileño, referente en la introducción de la robótica en la cirugía protésica de cadera y rodilla

"Es fundamental la supervisión médica para lograr un resultado eficaz y perfecto", asegura Rafael Llopis, doctor del Hospital San Francisco de Asís

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los robots están desembarcado en los quirófanos españoles para lograr una mayor precisión en las operaciones de rodilla y cadera que se practican en España, más de 60.000 y 56.000 de ellas al año, respectivamente.

Esta técnica, de reciente implantación, se está implementando en algunos centros médicos "y, a pesar de contar con garantías de eficacia, su éxito está asociado a la supervisión de los más conocidos expertos en esta materia".

Así lo corrobora el doctor Rafael Llopis, referente de esta cirugía en España. Este experto es actualmente director del Instituto del Aparato Locomotor del Hospital San Francisco de Asis de Madrid, y ya ha sido pionero en poner en el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas y protocolos de rehabilitación acelerada esta cirugía protésica, y en el empleo de nuevos materiales utilizados en el reemplazo de estas articulaciones.

En este sentido, innovó utilizando recambios y conservando al máximo el hueso en pacientes jóvenes y activos, y en estos momentos es uno de los expertos más reconocido a nivel mundial en el futuro inmediato: la supervisión de las intervenciones quirúrgicas con robots inteligentes.

Llopis, doctor en Medicina y Cirugía, y jefe de Servicio en C.O.T., primer miembro español de la American Association of HIP and KNEE Surgeons (AAHKS) y de la American Academy of Orthopaedics Surgeons (AAOS), entre otras, ha explicado a Europa Press que ha desarrollado su experiencia y ampliado su formación en Estados Unidos, Suiza, Alemania y Reino Unido y además de ser conferenciante en numerosos foros Internacionales en el ámbito de la cirugía de los reemplazos articulares y sus recambios.

"La máquina es exacta, pero es el médico experto el que debe supervisarla para lograr el éxito, y para esto necesita una fase de aprendizaje en este nuevo campo", ha señalado Llopis, que atiende cada año a decenas de pacientes en este tipo de intervenciones.

Por este motivo, recomienda informarse sobre este nuevo método, que ya funciona en otros países en cuyos quirófanos ya ha trabajado y, en especial, "contar con un profesional que domine la materia, para garantizar que la tecnología al servicio del ser humano logre su objetivo: reemplazar con seguridad y exactitud las articulaciones afectadas del paciente y darle una vida activa y renovada".

Según ha explicado el doctor, la robótica ayuda al cirujano en la correcta implantación de la prótisis en todos los ángulos, para que la nueva articulación tenga un movimiento sincronizado y correcto para evitar el desgaste y logre un mejor funcionamiento de la cadena.

"Es una especie de navegador avanzado, que ayuda al doctor a tener un mapeo previo de ángulos y ejes, también en la cadera. Se está evolucionando a las prótesis parciales de rodilla o unicompartimentales y también en futuro próximo estarán los nuevos software para los recambios de este tipo de prótesis tanto de cadera como de rodilla", confía Rafal Llopis, que apunta a que antes de manejar esta tecnología han de estudiar y practicar primero en estudios de cadáveres y en laboratorios específicos de formación.