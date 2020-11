Dos detenidos ayer en Torrejón por agredir a un menor son DDP y ya habían sido arrestados en julio

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos de los siete jóvenes detenidos en Torrejón de Ardoz por agredir ayer jueves a un chico de 17 años con un machete son miembros de la banda latina 'Dominican Don't Play' (DDP) y ya habían sido arrestados en julio por captar a menores y obligarles a cometer delitos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Estos dos adolescentes pertenecen al 'capítulo' de los DDP liderados por 'Chamaquito' desarticulado en julio en una operación de la Policía Nacional que acabó con siete arrestados. Reclutaban a chavales para realizar acciones delictivas como pequeños robos y, de esta forma, abonar una cuota semanal a cambio de protección y de estar bajo el cobijo de la 'familia'.

En los casos en lo que no podían hacer frente a la cuota, no asistir a reuniones o no obedecer a determinadas órdenes, como ir a agredir a otros jóvenes o cometer atracos, eran castigados con distintas agresiones en función de la gravedad que la organización atribuía a la desobediencia. También en el caso de que quisieran abandonar la banda.

SIETE DETENIDOS EN TORREJÓN

Además de estos dos 'dominican', la Policía Local de Torrejón y Nacional arrestaron ayer a otros cinco personas, cuatro de ellos menores de edad. Se trata de entre 15 y 20 años. Dos son de nacionalidad rumana y el resto españoles.

Los hechos de ayer tuvieron lugar minutos después de las 13 horas de este jueves en el entorno de la avenida de Madrid, en el barrio de Veredillas. Al parecer, estos chicos intimidaron a otro y finalmente le han cortado con un machete, por lo que ha resultado herido, pero no de gravedad, por lo que fue atendido por los sanitarios.

Gracias al dispositivo para evitar peleas entre menores puesto en marcha esta semana por la Policía Local y la Policía Nacional en Torrejón, rápidamente han localizado a los agresores. Los agentes municipales han detenido a tres y los nacionales a cuatro, y han recuperado el machete utilizado.

Según las primeras pesquisas, este hecho tendría que ver con la multitudinaria pelea entre jóvenes registrada el pasado domingo en el barrio de Soto de Henares, que se han repetido dos veces más en las últimas semanas. La Policía está investigando la actuación de grupos violentos de menores que estarían amenazando si no se integran en sus bandas, que se dedican a cometer pequeños robos, como han denunciado algunos padres.