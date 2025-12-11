Dos detenidos por estafar suplantando la identidad de empresas en Ciempozuelos

1035085.1.260.149.20251211102535 Estafa en Ciempozuelos - GUARDIA CIVIL

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de dos personas que se dedicaban a estafar a proveedores en la entrega de mercancías en Ciempozuelos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Los presuntos autores, haciéndose pasar por empresas cárnicas, realizaban pedidos de productos plásticos a otras empresas. Firmaban los albaranes de entrega con datos e identidades falsas y nunca llegaban a abonar el importe de las facturas.

Para llevar a cabo las estafas siempre establecían un patrón común y era el aviso anticipado de la entrega de la mercancía, algo que permitía a los presuntos autores situarse en el punto exacto y momento oportuno de la entrega evitando dilatar en el tiempo su presencia en la nave para eludir de esta manera cualquier posible sospecha de su actividad.

Son cinco las denuncias interpuestas por las diferentes empresas perjudicadas y otras cinco las afectadas por tentativa de estafa, quienes alertaron a la Guardia Civil de la posible usurpación de identidad que se estaba llevando a cabo.

Agentes del Puesto de Ciempozuelos, tras llevar a cabo una investigación sobre los hechos acaecidos, lograron intervenir cuando se estaba produciendo una nueva estafa, momento en el que llevaron a cabo la detención de los presuntos autores.

Estos cuentan con numerosos antecedentes relacionados contra el patrimonio y el orden socioeconómico vinculados a estafas y falsedad documental.

Como consecuencia de las detenciones efectuadas se ha llevado a cabo el precinto de la nave donde recibían la mercancía a fin de impedir la alteración de los bienes que todavía se encuentran en el interior. Una de las empresas perjudicadas por la estafa ha logrado recuperar gran parte de su mercancía. La investigación continúa abierta no descartándose nuevas actuaciones.