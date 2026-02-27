Dos detenidos con medio kilo de droga en su vehículo tras una persecución por la M-30

Dos detenidos tras una persecución en la M30 - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos hombres con medio kilo de droga en su vehículo tras una persecución por la M-30 que puso en riesgo a conductores y peatones, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron a las 6.20 horas del pasado 17 de febrero, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó un vehículo que circulaba realizando cambios bruscos de carril. Tras comprobar la matrícula, los agentes detectaron que el coche tenía la ITV caducada, por lo que dieron el alto al conductor.

Lejos de detenerse, el vehículo emprendió la huida a gran velocidad por la vía de circunvalación, rebasando semáforos en rojo y generando situaciones de grave peligro para otros usuarios de la vía.

Durante la persecución, el conductor llegó a cambiar de sentido de forma repentina y arrolló a un motorista, además de provocar importantes alteraciones en el tráfico rodado.

Ante la gravedad de la situación, los agentes solicitaron refuerzos y se personaron efectivos de la Comisaría de Servicios Especiales, que actuaban en motocicleta. Los agentes lograron bloquear el vehículo y detenerlo.

En el interior viajaban dos personas. Una de ellas intentó huir a pie, pero fue interceptada y esposada. Al conductor se le ordenó abandonar el vehículo y, tras el registro, los agentes localizaron aproximadamente medio kilo de droga. Ambos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

Además, el conductor fue denunciado por conducción temeraria, por circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes --con resultado positivo en la prueba-- y por diversas infracciones administrativas, entre ellas la ITV caducada.

La intervención policial evitó que la persecución causara daños personales de mayor gravedad y puso fin a una huida considerada de alto riesgo para la seguridad vial en Madrid.