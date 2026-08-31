Dos detenidos, uno menor de edad, por robar con fuerza en un estanco en el centro de Madrid

Robo con fuerza en el distrito madrileño de Centro. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos responsables de un robo con fuerza en un estanco en el distrito madrileño de Centro.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles, cuando, a través de la Sala CIMACC-091, se comunicó que se estaba produciendo un robo con fuerza en el interior del establecimiento.

A la llegada de los agentes, y tras una primera requisa, no se encontró a nadie en el interior del local, por lo que comenzó, por parte de los policías, una búsqueda de los autores tras conocer las características físicas de los mismos aportadas por testigos.

Los agentes adscritos a la Sección de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Centro (GOR) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), tras varias batidas por la zona, lograron localizar a dos individuos que coincidían plenamente con las características aportadas.

Sin embargo, los supuestos autores, al observar la presencia policial, huyeron a la carrera, dando comienzo una persecución por diferentes calles del centro de Madrid, hasta que los agentes lograron darles alcance, oponiendo gran resistencia los presuntos autores.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención de dos varones, siendo uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, siendo puestos a disposición judicial y Fiscalía de Menores de Madrid posteriormente.