Dos detenidos por ocultar medio kilo de mefredona y 60 pastillas de Viagra en un coche de alquiler en Madrid

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención en el distrito de Tetuán de dos hombres acusados de esconder casi medio kilo de mefredona y más de 60 pastillas de sildenafil --conocido comercialmente como Viagra-- en un coche que habían alquilado.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril sobre las 19 horas de la tarde, cuando un coche patrulla dio el alto a un vehículo de alquiler sin conductor. Debido a la actitud nerviosa de los ocupantes, los agentes solicitaron la documentación, comprobando que el permiso de conducción era de un país extranjero y no canjeable en España.

Los agentes comprobaron entonces que uno de los ocupantes, un varón venezolano, estaría usurpando la identidad de otra persona, por lo que además procedieron a registrar el vehículo ante las sospechas levantadas por los dos hombres, según ha detallado la Policía Municipal de Madrid.

Así, los agentes encontraron en un hueco junto a la palanca de cambios del vehículo hasta siete blísteres de siderfil con un total de 61 pastillas negras, así como unos 400 gramos de una sustancia cristalina que más tarde se comprobó que era mefredona, una droga sintética estimulante similar a las anfetaminas o MDMA.

Durante el registro a ambos individuos los agentes encontraron un total de 500 euros en efectivo. Así, por estos motivos, ambos fueron detenidos ante un presunto delito contra la salud pública.