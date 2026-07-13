Dos detenidos en una peluquería de Carabanchel por vender drogas, ansiolíticos y potenciadores sexuales

Coche de policía en imagen de archivo - CNP

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado 3 de julio en Carabanchel al dueño de una peluquería y a otro hombre por un presunto delito contra la salud pública por vender drogas, ansiolíticos y potenciadores sexuales.

Según recoge la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, las investigaciones previas apuntaban a que en la peluquería no se estaría llevando a cabo solo esa actividad profesional, sino que se comercializaba con estupefacientes.

En la requisa, los agentes pudieron localizar más de 11 gramos de cocaína y otras sustancias de venta en farmacias para las que se necesita prescripción médica, como ansiolíticos, benzodiacepinas, antidepresivos o potenciadores sexuales.

El gran número de pastillas que incautaron "confirmó la intención de distribución de las mismas y no de su consumo". En el interior, también pudieron encontrar productos electrónicos tales como cuatro ordenadores portátiles y más de 30 teléfonos móviles, de los que al menos tres estaban denunciados como sustraídos, así como herramientas y otros productos profesionales de los que no pudieron concretar su procedencia y que estaban valorados en 10.000 euros.

Por todo ello, se arrestó a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.