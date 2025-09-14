Dos detenidos en las protestas propalestinas de La Vuelta, en una jornada que la Delegación describe "sin incidentes"

El delegado reprocha a Ayuso haber "aplaudido con ardor la miserable justificación" de los ataques israelíes

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las protestas propalestinas celebradas este domingo en Madrid y que han impedido el normal desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España se han saldado con dos detenidos, si bien desde la Delegación del Gobierno han destacado que la jornada se ha desarrollado "sin incidentes graves" y que los manifestantes han dado un "ejemplo de dignidad".

"El extraordinario dispositivo desplegado en el día de hoy por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la Policía Municipal de Madrid, nos permite informar de que la manifestación en protesta por el genocidio de Gaza que se ha producido esta tarde en nuestra capital se ha resuelto sin incidentes graves", ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una declaración institucional.

Por otro lado, el delegado ha aprovechado la ocasión para reprochar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por su posicionamiento en torno a la guerra en Gaza. De hecho, ha acusado a Ayuso de "aplaudir con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes".

En este punto, les ha instado a reflexionar y "escuchar al pueblo de la paz" para, finalmente, ponerse "del lado de la Justicia, la paz y la solidaridad en defensa de los Derechos Humanos", donde se encuentra la mayoría de la población española y, asegura, también el Gobierno de España.

Martín ha contextualizado lo ocurrido y ha incidido en que en Madrid "se ha interrumpido una carrera física" para dar un mensaje de "solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino". "En Madrid no se han asesinado a 65.000 personas, nos e han bombardeado hospitales (...) en Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo esto está pasando es en Palestina", ha dicho.

El delegado ha respaldado así a los manifestantes, si bien ha incidido también en la "solidaridad" con los deportistas y aficionados al ciclismo, a la par que ha expresado su "reconocimiento y agradecimiento" a los agentes de seguridad que han intervenido en el dispositivo, que en las dos etapas de la Vuelta que han discurrido por Madrid ha contado con un refuerzo de 1.500 policías nacionales y guardias civiles.

Martín ha abundado en que este dispositivo ha permitido que ya por la noche la situación esté controlada, también gracias a la que "la inmensa mayoría" de los manifestantes se han comportado de forma pacífica, sin provocar "daños personales o materiales significativos". De hecho, el delegado ha confirmado que tan solo se ha detenido a dos personas en una jornada que ha congregado a 100.000.

"Aunque algunos parece que hubieran preferido otra cosa, la inmensa mayoría de la ciudadanía que hoy se ha echado a nuestras calles lo ha hecho de forma pacífica, ejerciendo sus derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Para los que no lo hayan hecho así, actuará la ley", ha remachado.