Dos detenidos en Torrejón con más de un kilo de hachís en 20 placas en su coche

Placas de hachís incautadas a dos personas en un coche de Torrejón de Ardoz - POLICÍA NACIONAL

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Torrejón de Ardoz a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras ser descubiertos con más de un kilo de hachís en 20 placas en el interior de una bolsa en el suelo del asiento del copiloto.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero, cuando los agentes observaron un turismo estacionado en doble fila y con las luces de emergencia activadas. Los policías comprobaron que el vehículo carecía de ITV y procedieron a identificar a los dos ocupantes, que mostraron una actitud nerviosa e inquieta.

A continuación, los agentes registraron el interior del vehículo, encontrando en el suelo del asiento del copiloto varias bolsas de plástico transparentes, dos de las cuales contenían 20 placas de en torno a un kilo de una sustancia que, por su apariencia y olor, podría corresponderse con hachís.

Además, en el maletero encontraron diversos efectos, como bombines de arranca y de apertura, siendo todo este material incautado para continuar con la investigación policial. Ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la saluda pública y puestos a disposición judicial.