Dos diputados de la Asamblea de Madrid dan positivo en coronavirus

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos diputados de la Asamblea de Madrid, uno del PP y otra del PSOE, han dado positivo en coronavirus, han informado fuentes parlamentarias, que aseguran que ambos guardan cuarentena y que el resto de parlamentarios han tenido resultado negativo en los test.

Asimismo, algunos periodistas que cubren habitualmente información parlamentaria también han resultado contagiados. En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto socialista, Jesús Celada, ha explicado que el positivo de una de sus compañeras --que posiblemente se haya contagiado en entorno familiar por tener casos positivos a su alrededor--, ya ha iniciado el proceso de aislamiento y el resto de grupo está guardando como siempre las medidas sanitarias.

Ante estas fechas navideñas, Celada ha llamado a la precaución, al uso de la mascarilla y la distancia social, así como "evitar encuentros masivos".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado que con respecto a que se hayan cancelado las cenas del PP de Madrid previstas para el jueves ha defendido que desde el grupo parlamentario siempre han defendido una política de restricciones mínimas y ha lamentado que no se celebre por los afiliados que tenían muchas ganas de estos encuentros y por el sector de la hostelería. "La Comunidad establece las recomendaciones por responsabilidad y no estamos igual que hace dos meses, hace un año no teníamos ni vacuna", ha defendido.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que en su grupo han suspendido la cena de Navidad del grupo parlamentario y que, en su caso, va a limitar las cenas multitudinarias para que esos encuentros "no acaben en más contagios y la gente ingrese o se ponga mala".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha tachado de "irresponsabilidad" que la presidenta regional quisiera que se realizara la cena del PP cuando es un momento en el que hay que "extremar la precaución, con cautela y lanzar mensajes que no sean irresponsables".

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha pedido prudencia ante esta nueva ola, con las medidas de prevención de uso de mascarilla en espacios cerrados y en encuentros y reuniones familiares, además de la realización de test. No obstante, se ha mostrado en contra de que se pida el pasaporte Covid porque "los vacunados también pueden contagiar".