Dos dragones y un oso abrazarán culturas en Usera: el primer arco chino de Madrid empieza a engalanarse este lunes

Archivo - Los 'paifang' de Usera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos dragones, como representación de la cultura china, y un oso, como símbolo de Madrid, comenzarán a instalarse este lunes en el primer arco chino de la ciudad, en el distrito de Usera, para escenificar el "abrazo de culturas" que inspira la obra artística de Okuda San Miguel, cuya inauguración está prevista para el 1 de octubre coincidiendo con el comienzo de la Golden Week.

"Comenzamos ya la última fase de la construcción del arco chino de Usera. Si pasan por el distrito van a poder ver ya el armazón del arco como tal y ahora comienza la parte más importante, que es la instalación de la obra artística", ha explicado la concejala-presidenta del distrito, Sonia Cea.

El arco, situado en la plaza del Hidrógeno, alcanza los 11 metros de altura y los 12 de anchura en sus cotas máximas, mientras que el paso interior mide ocho metros. La actuación cuenta con un presupuesto de 490.000 euros financiado por la Junta Municipal de Usera: 210.000 para la obra civil y 280.000 para la intervención artística.

El pórtico se ha construido en hormigón blanco y está rematado con cubiertas de estructura metálica, teja cerámica vidriada y aleros blancos de placas de cartón yeso y metal.

DOS DRAGONES Y UN OSO DE OKUDA

La obra, titulada 'Two Cultures in Love', reinterpreta los tradicionales 'paifang', construcciones que en la cultura china señalan lugares relevantes y honran la historia de una comunidad.

En la ciudad viven más de 36.000 ciudadanos de origen chino, según datos del padrón, con una fuerte presencia en el distrito de Usera, considerado el Chinatown madrileño.

Las tres figuras aparecerán reunidas bajo el arco como símbolo de convivencia. Estarán formadas por estructuras geométricas y patrones multicolor, con un armazón metálico interior recubierto de fibra de vidrio y resina de poliéster. Las esculturas quedarán fijadas al pórtico mediante anclajes metálicos.

El diseño corresponde a Óscar San Miguel Erice, conocido como Okuda San Miguel, artista de proyección internacional vinculado a Usera, donde dispone de un espacio de creación, gestión y divulgación artística de más de 1.000 metros cuadrados.

Su propuesta aplica su característico lenguaje geométrico y colorista al hermanamiento entre la tradición china y la identidad madrileña. El diseño ha contado con la valoración favorable de representantes de la comunidad china del distrito.

"Creemos que va a hacer del arco chino de Usera una reinterpretación de los arcos chinos que hay a lo largo del mundo y que va a hacer del nuestro algo verdaderamente diferente", ha señalado Cea.

PROVERBIOS SOBRE ARMONÍA Y CONVIVENCIA

La intervención pictórica cubrirá el pórtico con proverbios chinos relacionados con el respeto, el encuentro y la convivencia. En el frontal, orientado desde la plaza del Hidrógeno hacia Marcelo Usera, el cartel central mostrará la expresión 'Tian xia wei gong', traducida como "El mundo pertenece a todos".

Las columnas incluirán los mensajes "El afecto y el respeto unen a amigos y vecinos" y "Armonía fluida entre China y el mundo". Las franjas laterales repetirán por su parte el carácter chino 'fu', asociado a la bendición, la prosperidad y la felicidad.

En la cara orientada hacia la plaza del Hidrógeno, la inscripción principal será "La armonía es lo más valioso". A ambos lados aparecerán las expresiones "La gran sabiduría une a Oriente y Occidente" y "La máxima bondad es como el agua".

La comunidad china ha participado en la concepción del proyecto, la elección de la gama cromática y la selección de los textos. "Durante todas las fases del desarrollo del arco hemos trabajado en colaboración directa con la comunidad china, desde su propia ideación y la elección correcta de los colores hasta este momento, en el que la propia comunidad está realizando inscripciones de proverbios chinos que podrán ver en el arco", ha destacado la concejala.

DEL CORAZÓN DE USERA A MADRID RÍO

El arco culminará el itinerario peatonal creado entre la plaza del Hidrógeno y Madrid Río. El recorrido incorpora referencias a la cultura china, como baldosas grabadas con carpas, seis frases en el pavimento con sus correspondientes traducciones, un horóscopo chino en la plaza de Julián Marías y un parque infantil con forma de dragón en la plaza de las Tizas.

La obra forma parte de una estrategia de regeneración urbana, modernización comercial y descentralización turística que incluye también la digitalización del comercio, un nuevo Punto de Información Turística y diferentes iniciativas para mejorar la calidad comercial.

El conjunto de actuaciones supera los 10 millones de euros y está financiado mediante fondos europeos Next Generation dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.