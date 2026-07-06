Dos estudiantes excelentes del municipio podrán optar a una nueva beca para estudiar Electromedicina Clínica

San Sebastián de los Reyes impulsa el talento joven con las primeras Becas Fundación Raúl Delgado para estudiar Electromedicina Clínica - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes de San Sebastián de los Reyes con un expediente académico excelente podrán optar a la primera convocatoria de las Becas Fundación Raúl Delgado para impulsar el acceso a la Formación Profesional (FP) de Grado Superior en Electromedicina Clínica

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, se trata de una iniciativa de la Fundación Raúl Delgado, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Fundación Instituto para la Ingeniería Clínica y Hospitalaria (FICH).

El objetivo de estas ayudas es "reconocer el mérito académico, fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir a la formación de los futuros profesionales que desarrollarán su carrera en un sector estratégico como es la tecnología sanitaria y la ingeniería clínica".

Así, dos estudiantes del municipio podrán beneficiarse de una beca que cubrirá el 50% del coste de sus estudios durante los dos cursos del ciclo formativo. En concreto, pueden optar a esta beca los empadronados en San Sebastián de los Reyes que hayan cursado o estén finalizando 2º de Bachillerato y acrediten un expediente académico igual o superior a 7 sobre 10.

La solicitud debe realizarse de manera online a través de la página web del FICH, con plazo abierto hasta el 21 de julio. Para el Gobierno municipal, "este tipo de iniciativas impulsan el talento joven y contribuyen al desarrollo de profesionales comprometidos con la innovación y la mejora de la asistencia sanitaria".