Dos heridos leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Móstoles

Incendio en Móstoles. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves, un matrimonio de 85 y 89 años, por inhalación de humo al incendiarse la terraza de su vivienda ubicada en la calle Río Llobregat, 21 de Móstoles.

En concreto, la primera llamada al centro de Emergencias 112 ha sido a las 18.25 horas de este lunes en la que han alertado de un incendio que se ha originado en la terraza de un quinto piso de un edificio de siete alturas y tenía peligro de propagación a los pisos superiores e inferiores por fachada, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

En total, ocho dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han evitado la propagación del incendio a otras viviendas, que finalmente solo se han visto afectadas por el humo. Además, los bomberos han mantenido confinados a los vecinos hasta ventilar el humo de la escalera.

Los sanitarios del Summa112 han trasladado a los dos heridos leves que vivían en la vivienda incendiada al Hospital Universitario de Móstoles por inhalación leve de humo.