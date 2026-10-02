Dos hombres graves y 4 mujeres potencialmente graves tras chocar una furgoneta y un camión en Arganda del Rey

Dos hombres graves y cuatro mujeres potencialmente graves tras un choque entre una furgoneta y un camión en la A-3, a la altura de Arganda del Rey de entrada a Madrid, a 2 de octubre de 2026. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre una furgoneta y un camión cisterna en la A-3 a la altura de Arganda del Rey (Madrid) ha dejado heridas a seis personas --todas ocupantes del primer vehículo--, dos hombres "graves" y cuatro mujeres "potencialmente graves" que han sido atendidos por el SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid.

Los dos varones han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre y al Gregorio Marañón, mientras que de las cuatro mujeres, dos se encuentran en el Hospital de La Princesa y las otras dos en el Ramón y Cajal, según ha informado este viernes Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El alcance se ha producido a las 19.20 horas de este viernes en el kilómetro 23,500 de la A-3, en la entrada a Madrid. Los Bomberos de la Comunidad también han intervenido para liberar a uno de los hombres atrapado en la furgoneta, y han sacado del vehículo a otras dos personas. La Guardia Civil ya investiga el suceso.