Dos intoxicados leves en un incendio en la futura Escuela Municipal de Música de Rivas

Incendio en la futura Escuela Municipal de Música de Rivas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves por inhalación de humo en un incendio registrado la mañana de este miércoles en el edificio en construcción que albergará la futura Escuela Municipal de Rivas Vaciamadrid.

El fuego se ha originado sobre las 12.10 horas en el inmueble ubicado en la plaza de la Constitución de la localidad, donde había operarios trabajando en ese momento y una planta que ya funcionaba como oficinas municipales, han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar han acudido efectivos de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que a su llegada han comprobado que el incendio se había desarrollado por el revestimiento exterior de la fachada.

Los bomberos han logrado cortarlo de manera que no afectara a la totalidad de la fachada pero las llamas han afectado al interior de la planta 1 que todavía se estaba construyendo. El incendio ya ha sido extinguido, en cualquier caso.

Han sido desalojados tanto los operarios que estaban trabajando en el lugar como también unos trabajadores municipales que ya ocupaban una planta de este edificio.

Sanitarios del Summa 112 han atendido a dos personas intoxicadas leves por inhalación de humo. Una de ellas ha sido dada de alta en el lugar y la otra, un hombre 57 años, ha sido trasladado al Hospital de Arganda del Rey.