Dos ladrones entran 5 veces una misma noche en una pastelería para llevarse el dinero y todas las tartas

La propietaria calcula que entre lo robado y los desperfectos las pérdidas ascienden a 3.000 euros MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de ladrones entró a robar cinco veces la misma noche en una pastelería de Alcorcón para llevarse el dinero de la caja pero también todas las tartas que allí se guardaban, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la noche en la pastelería Nude Cake, situada en la plaza Príncipes de España en Alcorcón. Fue a las 22:45 horas del día 19 cuando un hombre y una mujer forzaron el cierre del local comercial y rompieron el cristal con una piedra, saliendo precipitadamente del lugar con la caja registradora, que contenía 1.800 euros en efectivo.

Poco después, a las 22:58 horas, sin tapar sus rostros volvieron a entrar para rebuscar entre los efectos, rompiendo una impresora. Comprobaron que no había saltado la alarma y que no llegaba nadie, por lo que accedieron de nuevo a la pastelería a las 23:15 horas para comenzar a llevarse tartas y pasteles. Volvieron a por más a las 3:15 horas y a las 5 de la madrugada.

"Es un disgusto llegar y ver cómo entran y echan al suelo todo el trabajo que haces día a día para estar a flote y mantener el negocio", ha declarado a 'Telemadrid' Paula, la dueña de la pastelería, quien calcula que entre lo robado y los desperfectos las pérdidas ascienden a 3.000 euros.

La propietaria del negocio no entiende cómo ningún vecino ni paseante se dio cuenta de lo ocurrido, habida cuenta de las muchas veces que entraron los 'cacos' y que la primera de ellas no era muy tarde. Ahora, pondrá una denuncia y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad a la Policía para que localice y detenga a los ladrones, que al parecer son conocidos por los comerciantes de la zona.

Paula ha contratado ya una alarma con sensores para intentar que no vuelve a ocurrir un episodio similar. "Nos lo vamos a tomar con buen humor. Está claro que son tan buenas las tartas que no se pueden resistir a probarlas ni los ladrones. Pero, por favor, que me pongan una reseña positiva y que me den gracias por el detalle", ha señalado entre risas.