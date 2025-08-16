Dos oasis en plena naturaleza, Las Berceas y Riosequillo, invitan a darse un chapuzón sin salir de la región

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid esconde dos oasis para combatir el calor y disfrutar de un buen chapuzón en medio de la naturaleza, Las piscinas de Las Berceas, en Cercedilla, y el Área Recreativa de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, que se convierten en la opción favorita para aquellos madrileños que buscan refrescarse sin renunciar a servicios, buena comunicación, sombra y tranquilidad.

Las piscinas del Parque Recreativo de Las Berceas, situadas en el Valle de la Fuenfría, en Cercedilla, permanecerán abiertas al público hasta el próximo 1 de septiembre, con un horario ininterrumpido de 10 a 20 horas.

El recinto, que ocupa más de 30 hectáreas rodeadas de pinos silvestres, alberga dos grandes piscinas al aire libre, merenderos, amplias zonas de césped, duchas, aseos, vestuarios, enfermería y un bar con opción de comidas para grupos. Aunque este espacio recreativo permite el acceso con comida y bebida, únicamente se podrá consumir en la zona de los merenderos.

Además, el acceso está adaptado a personas con movilidad reducida, lo que lo convierte en un espacio inclusivo para todo tipo de visitantes. El aforo está limitado a 1.800 personas, y los fines de semana y festivos es obligatorio adquirir las entradas por la plataforma online, puesto que no se encuentra habilitada la venta en taquilla.

La entrada general cuesta 9 euros en días laborables y 12 euros los fines de semana. Los niños desde los 5 años y los mayores de 65 pagan 5 y 7 euros respectivamente, con descuentos del 50% a partir de las 17 horas entre semana para los no abonados. Los empadronados en Cercedilla tienen tarifas especiales: 2,50 euros para adultos y 1,50 euros para mayores y niños. También existen bonos de 10 usos válidos únicamente en días laborables.

Las instalaciones se encuentran en la carretera de la Fuenfría (M-966, km 3,9), dentro del Área Recreativa de Las Berceas. Se puede llegar en coche (aunque el aparcamiento es muy limitado), en tren de Cercanías (línea C-8b) o en autobús (línea 684 desde Moncloa). Los fines de semana y festivos, el Ayuntamiento de Cercedilla habilita un autobús gratuito desde el centro urbano.

Entre las normas destacadas: no está permitida la entrada de animales (salvo perros guía), ni el uso de altavoces, hamacas, sombrillas grandes o juegos de agua como pistolas o flotadores grandes. El agua, aunque de origen natural, está tratada con cloro.

UN BAÑO FRENTE AL EMBALSE DE RIOSEQUILLO

A apenas dos kilómetros de Buitrago del Lozoya, se encuentra otra joya del verano madrileño. El Área Recreativa de Riosequillo, frente al embalse, cuenta con una de las piscinas más grandes de España, con nada menos que 4.500 metros cuadrados de superficie.

Este recinto, con un aforo de 2.305 personas, incluye además una piscina infantil, zona de césped con sombra natural, merenderos, bar-restaurante, puestos de helados y un extenso pinar, perfecto para pasar el día con un buen libro.

El acceso se realiza por la salida 74 de la A-1 y cuenta con 700 plazas de aparcamiento gratuito, incluida zona reservada para personas con movilidad reducida. Además, el espacio está completamente adaptado, con rampas y sillas anfibias disponibles para facilitar el acceso a la piscina.

Para llegar en transporte público, las líneas 191, 191e, 191d, 194a, 195a, 195b, 196 y 199 dejan a los visitantes a menos de 15 minutos a pie del recinto.

Durante la temporada 2025, el recinto permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto, de martes a domingo. El horario varía según el día: entre semana, el acceso comienza a las 11 y cierra a las 20 horas, mientras que sábados, domingos y festivos abre media hora antes, a las 10.30 horas.

Las entradas únicamente se venden en taquilla (salvo grupos, que deberán realizar reserva en la web) y una vez alcanzado el aforo diario no se permite más acceso, por lo que se recomienda acudir en grupo y en la misma franja horaria.

La entrada general cuesta 9 euros de martes a viernes y 14 euros en fines de semana y festivos. Hay tarifa reducida para personas con acreditación por 6 y 10 euros, respectivamente, y descuentos para grupos de más de 25 personas de martes a viernes.

En cuanto a normas, se permite entrar con comida, sombrillas, sillas plegables y tumbonas, siempre que no molesten a otros usuarios. No está permitida la música con altavoces ni la entrada de animales, salvo perros de asistencia. Las salidas del recinto implican el pago de una nueva entrada si se desea volver a entrar.