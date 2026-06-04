Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un agente de la Local de Torrejón fuera de servicio

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de agentes de la Policía Nacional han resultado levemente heridos tras sufrir un accidente al chocar contra otro vehículo conducido por un policía local de Torrejón de Ardoz fuera de servicio, quien también resultó herido de carácter leve.

El suceso se produjo sobre las 17 horas en la calle Solana de Torrejón de Ardoz. El coche patrulla circulaba con normalidad, sin indicativos visuales ni prioridad en la calzada, cuando chocó contra un coche de alta gama conducido por un agente local.

A pesar de lo aparatoso del accidente, especialmente por los daños materiales en los vehículos, ninguno de los implicados ha sufrido lesiones importantes ni han tenido que causar baja del servicio, si bien llevan puesto un collarín por prevención.