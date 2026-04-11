De los duendes al universo de Lorca: la danza toma abril en Teatros del Canal

Archivo - LE MURMURE DES SONGES - Le 19 décembre 2023 - Photo : Benoîte Fanton - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal arranca este fin de semana su programación de danza del mes de abril con cuatro propuestas nacionales e internacionales que recorren distintos lenguajes del movimiento, desde la fantasía inspirada en el folclore hasta la reinterpretación contemporánea del universo lorquiano.

En concreto, el ciclo incluye hasta el domingo 'Once Upon A Time', de Goblin Party, una pieza de danza contemporánea dirigida a público familiar que sumerge al espectador en un mercado de duendes que aparece al anochecer. A través del uso de instrumentos tradicionales coreanos y una marcada fisicalidad, la obra propone un viaje entre la imaginación, los recuerdos y las emociones.

A partir del 15 de abril, llegará 'Stuck', primer trabajo como coreógrafa de Mounia Nassangar, considerada una de las precursoras del waacking. La pieza parte de su experiencia personal para la capacidad del cuerpo para expresarse cuando la palabra se bloquea.

En sus propias palabras, "quedar atrapada, tanto a nivel psicológico como físico, fue una experiencia confusa. No fui consciente de ello hasta que mi cuerpo empezó a hablar por mí, o alguien trató de hacérmelo ver. A partir de ahí, solo queda aceptar lo que sucede, tanto en el interior como en el exterior".

El 17 y 18 de abril será el turno de 'Le murmure des songes', de la Compagnie Accrorap, dirigida por Kader Attou. Concebida como una experiencia sensorial abierta a todos los públicos, la obra propone un viaje por los paisajes de la memoria y la infancia, en el que la danza se entrelaza con la música, la ilustración y el videoarte para construir un universo onírico.

Para cerrar la programación, los días 29 y 30 de abril, TAIAT Dansa presentará 'Las hijas de Bernarda', una propuesta coreográfica que revisita el imaginario de Lorca poniendo el foco en las cinco hijas de Bernarda Alba. A través de la coreografía, la música en vivo y el lenguaje documental, las creadoras Inma García y Meritxell Barberá plantean una mirada casi clínica sobre el encierro, la angustia y los conflictos de la feminidad en la época.