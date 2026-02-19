Echarse la siesta y cobrar por ello: una tienda de Madrid paga 300 euros por dormir en su escaparate de calle Carretas

Una tienda de Madrid invita a echarse la siesta en su escaparate - COLORS OF MADRID

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dormir en pleno centro de Madrid, a la vista de todos, y recibir 300 euros por ello. Es la propuesta de la marca madrileña Colors of Madrid, que convierte la siesta en protagonista con su nueva campaña 'Siesta'.

Según ha informado la marca en un comunicado, la iniciativa tendrá lugar en la calle Carretas, 31, durante los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo. La tienda transformará su escaparate en un espacio de calma, pensado para dormir, leer o simplemente desconectar, mientras la ciudad sigue su ritmo habitual.

"Es una forma de entender la vida", ha explicado el CEO de Colors of Madrid, Arturo de Diego, quien ha destacado que con esta acción se busca reivindicar el derecho a parar y a bajar el ritmo "sin culpa, sin prisas y sin pantallas".

La campaña forma parte del lanzamiento de 'Siesta', una línea conceptual y de producto inspirada en el descanso, el bienestar y el 'slow living' urbano en un momento en el que "la prisa se ha convertido en norma y el descanso en un lujo".

Todas las personas interesadas en participar tendrán que rellenar un formulario que se encuentra disponible en (https://colorsofmadrid.com/siesta/).