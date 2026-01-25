Ecologistas exigen controlar los vertidos de purines ganaderos en la comarca del río Guadalix

Vertidos ilegales de purines en el entorno del río Guadalix por la actividad ganadera en la zona de Miraflores, Guadalix de la Sierra y Navalafuente. - PLATAFORMA ECOLOGISTA MADRILEÑA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha exigido a las administraciones competentes que refuercen el control sobre la eliminación de purines procedentes de explotaciones ganaderas en la comarca del río Guadalix, al denunciar vertidos ilegales que podrían estar contaminando las aguas y afectando al embalse de Pedrezuela, reserva estratégica del Canal de Isabel II.

La organización --integrada por la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, ABRA, Jarama Vivo y Liberum Natura-- ha alertado de que la actividad ganadera en municipios como Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra y Navalafuente estaría generando balsas de purines y acumulaciones de estiércol en suelos sin impermeabilizar y sin las autorizaciones ambientales exigidas, una práctica que consideran ilegal y tolerada por la Administración.

Los ecologistas recuerdan que ya en 2019 denunciaron la existencia de balsas de purines cerca del río Guadalix, cuya retirada no se produjo hasta 19 meses después, tras la intervención del Defensor del Pueblo. Más recientemente, en octubre de 2024, se sancionó con 45.000 euros a una explotación por un almacén de estiércol junto al arroyo Albalá, aunque, según denuncian, la actividad continúa un año después sin licencias ni control ambiental.

La Plataforma ha advertido de que la contaminación por purines supone un riesgo para la potabilidad del agua y la salud de personas y animales, favorece la eutrofización y amenaza los ecosistemas acuáticos.

En este contexto, han señalado especialmente el caso de Navalafuente, donde vecinos denuncian la actividad de una explotación con unas 1.000 cabezas de ganado semiestabulado situada a escasa distancia de viviendas, un colegio y el casco urbano, y que, según afirman, opera sin licencia actualizada ni evaluación de impacto ambiental.

LA COMUNIDAD PREPARA POSIBLE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Ante estas denuncias, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press han señalado que la Comunidad de Madrid realiza desde el pasado mes de junio el seguimiento de los vertidos incontrolados detectados en parcelas y vías pecuarias tanto de Venturada como de Guadalix de la Sierra.

El asunto está en manos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuyos técnicos han realizado una inspección de los terrenos afectados, además de analizar las fotografías e informes aportados por el Ayuntamiento de Venturada, sobre vertidos de desechos de naturaleza orgánica y la maquinaria empleada.

Según el Ejecutivo regional, tras analizar la documentación aportada remitieron un requerimiento formal al responsable de los vertidos para que subsanara las deficiencias y cumpliera con la normativa vigente.

Apenas unas semanas después, en agosto, esta persona comunicó que había realizado un contrato con una planta de biogás para eliminar la fracción líquida y una parte sólida no empleada en la explotación, y así valorizar los residuos. Además, remitió alegaciones al requerimiento.

No obstante, tras considerar insuficientes las alegaciones presentadas, la Comunidad está elaborando un borrador para un posible doble expediente sancionador, que podría conllevar multas de hasta 30.000 euros por afectación a vías pecuarias y de hasta 1.000 euros por daños a terrenos agrícolas.