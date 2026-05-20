Ecologistas recurre la licencia para una plaza de capeas en suelo protegido de Los Molinos

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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Los Molinos para construir una plaza de capeas y unos toriles en la finca conocida como el Prado de la Guapa.

Según informa el colectivo en un comunicado, la autorización fue otorgada el pasado 14 de abril de 2026 por el alcalde del municipio, Antonio Coello.

La organización considera que la licencia es ilegal y asegura que el recurso presentado constituye el paso previo a la interposición de un contencioso-administrativo.

Según denuncian, la instalación proyectada se ubica en Suelo Rústico de Protección y dentro de distintos espacios protegidos, entre ellos la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera de las cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama.

Ecologistas en Acción sostiene además que existe un "trato de favor" hacia los propietarios de la finca. Recuerda que ya en 2016 solicitaron permisos para levantar unas supuestas instalaciones ganaderas que terminaron incluyendo una plaza taurina reglamentaria con gradas y toriles.

Aquella primera construcción fue denunciada por invadir la zona de protección de la línea ferroviaria Cercedilla-Segovia y, según la organización, deberá ser demolida tras las denuncias presentadas por ADIF, la Delegación del Gobierno y la propia asociación ecologista.

La entidad asegura que las instalaciones agropecuarias autorizadas en la finca están sobredimensionadas para una parcela de apenas 4,8 hectáreas y considera que en realidad encubren un negocio de actividades festivas. Según explican, en el lugar ya se han celebrado capeas, becerradas y concursos de recortes sin licencia de actividad para espectáculos.

En el recurso registrado, Ecologistas en Acción denuncia además que tanto el derribo de la plaza anterior como la construcción de la nueva se han tramitado como obras menores, algo que califican de "fraude de ley".

También afirman que en la documentación oficial se habría alterado el contenido de un artículo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid "suprimiendo una conjunción" para modificar su sentido jurídico.

La organización advierte de que la puesta en marcha de esta instalación supondría la concentración de centenares de personas y vehículos en un entorno natural protegido, además de molestias derivadas de la música, la iluminación y la venta de bebidas.

Por ello, hace un llamamiento a vecinos de Los Molinos y Cercedilla para que muestren su rechazo al proyecto y reclama la paralización inmediata de las obras y la anulación de la licencia concedida.