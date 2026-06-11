La economía madrileña creció un 3% en el primer trimestre, tres décimas por encima de la media nacional

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La economía madrileña creció un 3% interanual en el primer trimestre de 2026, tres décimas por encima del conjunto de España (2,7%) y casi cuatro veces más que la zona euro (0,8%), según los datos de la Contabilidad Regional que ha dado a conocer este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Volvemos a crecer más que la media nacional gracias a la inversión y al consumo interior. No lo hacemos a través del gasto y con más presión sobre las familias madrileñas que no se endeudan año como el resto de las españolas por el acoso fiscal y la persecución a las clases medias que estamos soportando", ha afirmado la presidenta, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

En términos intertrimestrales, el Producto Interior Bruto madrileño avanzó un 0,8% respecto al trimestre anterior, manteniendo el mismo ritmo que en los tres meses precedentes.

Este incremento sitúa a Madrid dos décimas por encima de la media nacional (0,6%) y por delante de la zona euro, donde la economía apenas subió un 0,1% en el mismo periodo.

Desde la óptica de la oferta, el sector servicios mantiene su pujanza, con un aumento interanual del 3,2%, destacando las actividades de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, que progresaron un 3,9%, y los servicios a empresas y financieros, que lo hicieron un 3,4%.

La industria y la construcción también contribuyeron con incrementos del 1,6% y el 2,6%, respectivamente. Estas cifras consolidan a la región como la que aporta el 19,8% del PIB de todo el país.

En cuanto al mercado laboral, cuenta con 3.920.267 afiliados a la Seguridad Social en la región, la cifra más alta de su historia, 127.841 empleos en el último año, con 350 nuevos puestos de trabajo diarios.

La presidenta ha reivindicado que Madrid es "una región despierta, la mejor del momento, donde las cosas suceden" y en la que el Gobierno autonómico está "centrado en atraer prosperidad, eventos y en seguir abriendo Madrid al mundo".