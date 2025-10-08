El edificio de Hileras tenía una inspección técnica "desfavorable" de 2022 por el "estado general" de la fachada

Estado del edificio derrumbado en la calle Hilares, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edificio que se derrumbó este miércoles en la calle de las Hileras número 4 de Madrid tenía una inspección técnica "desfavorable", fechada el 8 de marzo de 2022, relativa al "estado general" de "fachadas, exteriores y medianeras", así como de la "conservación de cubiertas y azoteas".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Eugenia del Río, ha apuntado a la existencia de una Inspección Técnica de Edificios (ITE) del año 2022 que consta en el Registro de Edificios y Construcciones del Ayuntamiento.

Esta ITE, que gestionó en su momento la Junta Municipal de Centro, achaca el resultado desfavorable del dictamen al estado "general" tanto de fachada, exteriores, medianeras, conservación de cubiertas y azoteas, así como de la fontanería y la red de saneamiento.

Al igual que ha apuntado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado este miércoles que una hipótesis del colapso del edificio apunta al material de obra apilado en la última planta, la arquitecta ha reafirmado la posibilidad de que el "acopio" en "zonas determinadas" causara el suceso.

En este sentido, ha comentado como posible "error humano" que se acumulara "un poco más de lo que está permitido" y que eso eso haya llevado a la estructura a "fallar", aunque no descarta tampoco que el espacio no pudiera soportar el peso de material estimado previamente.

LOS VECINOS DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES VOLVIERON A SUS CASAS

La secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid también se ha referido este miércoles a las edificaciones colindantes. En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, la profesional ha afirmado que, cuando una construcción colapsa, "los edificios que están alrededor se pueden ver afectados".

"A lo mejor, la afectación que tienen es mínima, pequeñas grietas, cedimientos, que puedan observar los vecinos en los edificios de al lado, o puede ser algo más importante", ha expresado, para después recordad que tienen que ser los servicios técnicos, los bomberos y la policía judicial que investiga quienes determinen si esas estructuras "están dañadas o no".

No es eso lo que ha transmitido el alcalde en rueda de prensa. El área de Urbanismo, ha indicado, ya ha comenzado las tareas de desescombro, que dará paso a las de apeo y fijación de las condiciones de seguridad necesarias tanto para lo que queda del edificio como para la fachada, además de "garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos de los edificios colindantes, que en principio no están afectados".

De hecho, desde ayer a las 20 horas pudieron entrar en esos edificios acompañados por Policía Municipal para garantizar su seguridad y además han podido pasar la noche en sus viviendas.

CON LICENCIA

El edificio, ha continuado Almeida, "contaba con licencia concedida en el mes de febrero de 2025 y, por tanto, estaban trabajando al amparo de ella, tenían la capacidad de poder hacerlo, sin perjuicio de la forma concreta en que se estuviera trabajando y sin perjuicio de las causas que determinaron que finalmente el forjado de la sexta planta colapsara y arrastrara al resto de las plantas".

También el alcalde ha recordado que, una vez otorgada la licencia, "le corresponde la inspección, la supervisión y la vigilancia a la dirección facultativa de la obra, que es quien legalmente tiene encomendado el cumplimiento de esas obligaciones y, por tanto, que es quien debe hacer todas las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad, así como que las obras se estén ejecutando de acuerdo a las prescripciones y al contenido de la licencia".

"El Ayuntamiento no había actuado porque no habíamos recibido ninguna denuncia acerca de que se estuvieran vulnerando las condiciones de la licencia o las condiciones de seguridad y salud que, desde el punto de vista legal, le corresponde a la dirección facultativa en todo momento determinar las mejores condiciones y formas de ejecución de los trabajos", ha trasladado.

SIN QUEJAS POR LOS CANALES OFICIALES

Martínez-Almeida ha confirmado que el Ayuntamiento no tenía quejas en sus canales oficiales sobre las obras de Hileras 4. El Consistorio busca desde ayer esas posibles quejas en el área de Urbanismo o en la Junta de Centro, sin encontrar ninguna por el momento.

"En este momento no nos consta que se hubieran presentado o, al menos, no nos consta haber encontrado ninguna de esas posibles quejas que se hubieran producido. He instado al concejal de Centro, Carlos Segura, para que haga un repaso exhaustivo para determinar si esa (de una vecina) se estableció por alguno de los canales formales que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, ya sea por el 010, ya sea de forma telemática o ya sea mediante forma presencial en la propia Junta o, en su caso, en el área de Gobierno de Urbanismo", ha trasladado a la prensa.