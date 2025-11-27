El edificio Ruiz Picasso 11, premio a la Mejor Rehabilitación por la Asociación Española de Oficinas

Archivo - Edificio Ruiz Picasso 11 en Madrid - MERLIN PROPERTIES - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El edificio Ruiz Picasso 11, de Merlin Properties, ha recibido el premio a la Mejor Rehabilitación en la X edición de los Premios de la Asociación Española de Oficinas (AEO), unos galardones que reconocen "la excelencia en proyectos de rehabilitación, implantación y diseño de espacios de trabajo en España".

La rehabilitación del edificio, llevada a cabo por el estudio de arquitectura Fenwick Iribarren Architects, ha transformado el edificio y lo ha convertido "en uno de los 'smart buildings' más avanzados de Europa".

Gracias a su "arquitectura innovadora, diseño sostenible y tecnologías de automatización, ofrece una experiencia personalizada para cada usuario, al tiempo que refuerza su integración con el entorno público y contribuye a la regeneración de la zona", han destacado desde la compañía en un comunicado.

Así, el jurado de la AEO destaca que tras su rehabilitación el edificio "redefine los estándares de oficinas sostenibles y conectadas, aportando soluciones en un entorno urbano denso a través de flujos eficientes y accesibilidad universal".

Por su parte, LOOM Plaza Cataluña ha recibido una mención especial a su proyecto de implantación "por su ejemplar transformación de un edificio histórico en un hub de oficinas flexibles".

El espacio integra "tecnología de última generación, luz natural, vegetación y zonas flexibles para coworking, despachos y eventos. Sus terrazas interiores y exteriores con vistas a la Plaza de Cataluña lo convierten en un espacio único".

Asimismo, LOOM Azca, ubicado en Ruiz Picasso 11, ha sido finalista en esta misma categoría por la revolución que ha supuesto del concepto tradicional de oficina con un espacio más humano, cercano y diseñado para combinar confort y funcionalidad en pleno distrito financiero de Madrid.

"Es un honor para nosotros haber recibido este reconocimiento de la Asociación Española de Oficinas. Para nosotros, es un respaldo a nuestra apuesta por ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la experiencia de las empresas y sus equipos. Creemos que los espacios de trabajo deben evolucionar al ritmo de la sociedad, integrando tecnología, bienestar y diseño para impulsar la productividad y la creatividad", ha destacado el director de Merlin Properties, Fernando Ferrero.