La edil de Ciudad Lineal subraya la "gran transformación" del distrito con el nuevo parque sobre la M-30Mencio

La concejala presidenta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez - CANAL 33

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala presidenta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha destacado que el distrito está acogiendo "una de las grandes transformaciones urbanas" y medioambientales de la ciudad con el nuevo parque sobre la M-30, un espacio de 20.000 metros cuadrados que ha definido como "un nuevo pulmón" y una actuación "pionera".

Así lo ha señalado durante una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el futuro parque de Ventas será compartido por los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca, ya que "la mitad" del puente de Ventas pertenece a un distrito y la otra mitad al otro.

"Vamos a seguir haciéndolo así, pero rompiendo una brecha que había entre ambos distritos, que es fantástica", ha afirmado Álvarez, quien ha explicado que el nuevo espacio contará con un pequeño auditorio, zonas verdes, más de 48.000 arbustos y 900 árboles.

La edil ha recordado que Ciudad Lineal cuenta actualmente con 234.000 habitantes y nueve barrios, y ha señalado que el distrito se caracteriza por su diversidad. "Cada barrio es diferente", ha indicado, citando todos ellos.

EL PARQUE VENTAS, LISTO PARA FIN DE AÑO

Sobre el parque de Ventas, Álvarez ha defendido que ha sido "una apuesta" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha apuntado que, si todo va bien, estará listo para fin de año. La edil ha relatado que la semana pasada visitó las obras con la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y ha asegurado que se ha comprometido con los vecinos de la zona de Antonio Pirala a informarles cada semana sobre el avance de los trabajos.

"Me comprometí a hacer una visita una vez estuviera hecha la plataforma del nuevo parque y pedirle sugerencias. Bueno, y allí estuvimos. Es impresionante, de verdad", ha afirmado, antes de añadir que "arriba no se escucha nada" pese a que debajo hay 16 carriles. "Estaba absolutamente insonorizado. Unas vistas de la ciudad espectaculares", ha añadido.

SAN PASCUAL Y LOS ESPACIOS INTERBLOQUES

La presidenta del distrito también se ha referido al proyecto de regeneración de espacios interbloques en San Pascual, que ha definido como "maravilloso" y del que ha asegurado que los vecinos están "muy, muy contentos". Según ha explicado, beneficiará de manera directa a unos 2.500 vecinos de una zona "muy antigua, muy deteriorada, muy degradada".

Álvarez ha indicado que la actuación dará accesibilidad a una parte interior de viviendas que los vecinos utilizaban como punto de reunión y que actualmente era "un descampado, un erial". "Se va a convertir en una zona maravillosa, un refugio climático, con árboles, con fuentes, con aguas", ha señalado.

La edil ha añadido que el proyecto incluirá mobiliario nuevo, bancos, calistenia para jóvenes y plantación de árboles, y ha subrayado que la accesibilidad era una de las necesidades principales de la zona. "Las escaleras, de verdad, eran un puzzle. Una persona con movilidad reducida o con una necesidad no podía acceder", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado que San Pascual cuenta con el Centro de Mayores Canal de Panamá, equipamientos sanitarios y la construcción del primer centro juvenil de Ciudad Lineal. "Había esta parte de arbolado, esta parte de zona verde, que ahora se va a regenerar, se va a plantar y va a dar una solución a una demanda de los vecinos de San Pascual", ha explicado.

MAYORES, SOLEDAD NO DESEADA Y ACTIVIDAD CULTURAL

La edil ha subrayado que Ciudad Lineal tiene una población "muy envejecida" y ha señalado que el distrito cuenta con ocho centros de mayores, 33.000 socios y 200 voluntarios. "Si no fuera por ellos, los centros de mayores no funcionarían", ha afirmado.

La munícipe ha indicado que el distrito destina este año 16 millones de euros a combatir la soledad no deseada, a través de servicios como la ayuda a domicilio, para que las personas puedan permanecer en su entorno "en las mejores condiciones posibles y controladas".

También ha destacado la evolución de los dispositivos de atención a mayores, entre ellos un reloj que permite activar la atención ante un golpe o una caída. "Es maravilloso", ha señalado, antes de destacar que los centros de mayores desarrollan actividades físicas, artísticas y culturales y contribuyen a combatir la soledad no deseada.

En materia cultural, Álvarez ha recordado que Ciudad Lineal dispone de tres centros culturales: La Elipa, Príncipe de Asturias y San Juan Bautista. Además, ha citado otros espacios con auditorio, como Carmen Laforet, en Costillares, y Canal de Panamá, en San Pascual, donde se han puesto en marcha actividades culturales los fines de semana.

Asimismo, ha destacado la celebración de la ruta de tapas 'La Más Chulapona', en la que participaron 37 bares del distrito "de manera totalmente altruista". "Fue maravillosa, porque nosotros tenemos unos hosteleros en los nueve barrios maravillosos", ha asegurado.

SEGURIDAD, JÓVENES Y EMPLEO

Preguntada por la seguridad en el distrito y los problemas entre bandas juveniles con heridos por arma blanca, Álvarez ha reconocido que la percepción de los vecinos ante reyertas, robos o peleas con armas blancas puede generar "una sensación de inseguridad", aunque ha defendido que "la realidad es que Madrid es una ciudad segura".

La concejala ha felicitado a las Fuerzas de Seguridad y, en concreto, a la Policía Municipal, por 200 actuaciones para requisar armas blancas. Además, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que se aumenten las penas y se modifique la ley para establecer sanciones "todavía muchísimo mayores" por la tenencia de armas blancas.

La presidenta del distrito de Ciudad Lineal se ha referido además al bus del empleo, que ha calificado como "maravilloso" y que permite acercar la Agencia para el Empleo a distritos que no cuentan directamente con una oficina. Según ha explicado, el proyecto piloto en Ciudad Lineal fue "un absoluto éxito" y el autobús se ubicó en Hermanos García Noblejas.

"Es fantástico, porque los propios vecinos van sin tener que pedir cita, directamente entran, están preparados con autobús, con ordenadores, con salas de espera", ha indicado, destacando que los vecinos pueden llevar su currículum o hacerlo allí mismo.

Álvarez ha defendido que este tipo de actuaciones permiten poner la tecnología al servicio del vecino y acercar la administración. "Es ir a pie de calle, es ir al vecino, que es lo que no tenemos que perder", ha afirmado.

CIUDAD LINEAL, DISTRITO "DIVERSO, ABIERTO Y ACOGEDOR"

Por último, la concejala ha invitado a los madrileños de los 21 distritos y a los vecinos de los 179 municipios de la región a conocer Ciudad Lineal. "Es un distrito diverso, es un distrito abierto, es un distrito acogedor con un patrimonio histórico cultural maravilloso", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado el cementerio de la Almudena, "el cementerio más grande de Europa", con visitas guiadas que están siendo "un éxito"; el eje de Arturo Soria; y los nueve barrios del distrito, que ofrecen alternativas culturales, deportivas, artísticas y culinarias. "Disfrutar de Ciudad Lineal es disfrutar de la ciudad de Madrid", ha concluido.