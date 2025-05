La edil de Más Madrid de Sanse Ángela Millán anuncia que padece cáncer y denuncia retrasos en sanidad pública

Avisa del "grave deterioro que sufre la sanidad pública madrileña"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en San Sebastián de los Reyes, Ángela Millán Rodríguez, ha anunciado este lunes a través de un comunicado que tiene cáncer de mama, a la vez que ha puesto el foco en la prevención y el diagnóstico y ha denunciado los retrasos de la sanidad pública al respecto.

"Desde hace días quiero compartir algo importante y personal. Me han diagnosticado cáncer de mama. Pese a la dificultad, sigo con más fuerza y convicción que nunca", señala la edil en un tuit acompañado de un comunicado, donde adelanta que seguirá en el cargo ajustando "su ritmo y prioridades".

"Hace un mes me diagnosticaron un cáncer de mama en estadio dos. Afortunadamente, ya he iniciado un plan de tratamiento en la sanidad pública, que como muchas personas saben, puede ser duro y que, en mi caso particular, dejará visibles efectos secundarios en los próximos días", relata en el texto.

La edil señala que "el camino hasta tener el diagnóstico no ha sido fácil, ni sencillo", dado que hace más de seis meses, tras detectar ciertos indicios durante una consulta en el centro de salud, su médica solicitó una prueba diagnóstica.

"Sin embargo, debido al grave deterioro que sufre la sanidad pública madrileña --consecuencia del proceso de desmantelamiento promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid--, nunca llegué a ser citada. Pese a presentar reclamaciones, no obtuve respuesta, y durante meses no hubo ningún horizonte de solución", ha lamentado.

Así, se vio obligada a acudir a la sanidad privada para realizarse la prueba por su cuenta, indicando que es consciente de que "es un privilegio haberse podido permitir pagar esta prueba fundamental"."Pero me siento profundamente indignada también, porque las personas que esperamos para esas pruebas corremos el riesgo de ser diagnosticadas tarde; puede que haya quien aún tenga solución y ese "tarde" no sea definitivo", ha denunciado.

"¿Pero y quien no se pueda pagar la prueba? El Partido Popular de la señora (Isabel Díaz) Ayuso sabe muy bien cómo hacer politica con estas cosas; por eso, antes las críticas a su gestión en materia sanitaria acusan de manera falsa y tramposa de insultar y faltar al respeto a los trabajadores sanitarios, los mismos a los que ellos maltratan sistemáticamente", ha agregado.

Al hilo, insiste en que "este modelo de sociedad que recorta la sanidad, la educación o el cuidado de las personas mayores no es un error ni una casualidad: es un plan premeditado, consciente y voluntario".

"Y cuesta vidas. Mi compromiso con nuestra ciudad como concejala de la oposición sigue siendo firme, hoy más si cabe, y continuaré trabajando por Sanse, aunque durante este tiempo pueda necesitar ajustar mi ritmo y prioridades, para cuidar de mi salud", ha añadido.