El "edil proscrito" Ortega, una corbata de Copa del Mundo y un PSOE postprimarias despiden Cibeles por vacaciones

(i-d) La concejala del PSOE, Emma López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las pri - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito Javier Ortega Smith, "edil proscrito" según su propia definición, ha llevado gran parte del peso del Pleno de Cibeles, una cortísima sesión que ha supuesto echar el cierre por las vacaciones de verano y despedirse con un PSOE que sale de su proceso de primarias, con Reyes Maroto como clara vencedora frente a su dos en el grupo municipal, Enma López, y con un alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no olvidará fácilmente las últimas 48 horas.

El alcalde, amante reconocido del fútbol, 'colchonero' de corazón, ya había confesado que sufrió "una barbaridad" durante la disputa de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, que se saldó con victoria por 1-0 para el combinado español, algo que ha calificado como una nueva "hazaña" de 'La Roja', "Yo lo defino sin duda como el partido de mi vida", aseguraba.

Pocas horas después de que la selección tomara Cibeles en un espectáculo que contó con la banda sonora de Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá o Viva Suecia, Almeida se ha presentado a la última sesión del Pleno con una corbata con Copas del Mundo de fútbol bordadas, una serie limitada.

"RESILIENCIA ECOFEMINISTA"

La militancia socialista habló el domingo: Reyes Maroto se imponía con sus 1.045 papeletas a las 841 obtenidas por su rival, Enma López, con quien ha compartido escaños, sentadas una junto a la otra en el Pleno de Cibeles.

Maroto reivindicaba tras ganar las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid que el partido sale "unido" y "con más fuerza". "Hoy tenemos un proyecto y salimos unidos. Hoy salimos con más fuerza porque la militancia socialista ha demostrado que el ejercicio de democracia interna es un ejercicio que hace que el proyecto siempre salga reforzado", trasladaba. Enma López ha llamado a "ganar" a José Luis Martínez-Almeida en 2027 y hacerlo "juntos y juntas".

Pero el alcalde no ha perdido la oportunidad en Cibeles de abordar las primarias socialistas. Tirando de ironía, el primer edil se ha preguntado por la "resiliencia ecofeminista" que tiene que tener la triunfadora Maroto para soportar a centímetros en el Pleno de Cibeles a la "desleal" Enma López, como la definió en una entrevista. "A mí el domingo, en lo futbolístico y en lo político, no me dieron nada más que buenas noticias", ha continuado Almeida.

DE CONCEJAL NO ADSCRITO A "EDIL PROSCRITO"

Javier Ortega Smith se ha presentado al Pleno de Cibeles como "concejal proscrito" porque "más vale ser proscrito de los traidores y ser leal a los españoles", para arremeter contra "los atropellos de la partitocracia, que ha secuestrado la democracia y la representatividad directa de los ciudadanos a través de normas que conculcan los más elementales principios y el sentido común".

"Cuatro metidos en un despacho deciden que un concejal, que un portavoz ha de dejar de serlo y sin dar ninguna causa porque no explica si ha robado, si ha mentido, si su política municipal es contraria a la del partido, si maltrata a sus compañeros, si es un vago que no trabaja, no dan una sola razón. Simplemente deciden en ese despacho que hay que cesarle fulminantemente como portavoz y como concejal de ese partido", ha cargado contra la dirección de su antiguo partido.

Desde Vox, todavía, Ignacio Ansaldo, ha lamentado esa expulsión del partido, "una de las mayores injusticias de la política". Fuentes cercanas han trasladado que tanto Ansaldo como Carla Toscano, de baja, han desestimado continuar con las medidas cautelares presentadas contra su expulsión de Vox, de modo que el grupo de no adscritos se engrosará con ellos, una situación que se visibilizará ya en el Pleno de septiembre.

UN RECUERDO PARA DAVID LUCAS

La sesión ha arrancado con una nota negra, un minuto de silencio compartido. Los concejales de todos los colores políticos han rendido homenaje en pie a quien fuera su compañero entre los años 2077 y 2011, el socialista David Lucas.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, quien también fuera alcalde de Móstoles, suspendió su agenda hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico. Fallecía ayer a los 58 años.

También se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) y por la memoria de Luis Huete, alcalde de Madrid en 1979.