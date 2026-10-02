Educadoras infantiles denuncian en Bruselas la "crisis" del sector y exigen a la Comunidad negociar mejoras salariales

Archivo - Parlamento Europeo - PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha viajado esta semana de nuevo a Bruselas para denunciar en la Comisión de Educación del Parlamento Europeo la "crisis tan grave" que aseguran que está atravesando la enseñanza pública en España y han exigido a la Comunidad de Madrid que "se siente a negociar" mejoras salariales para las educadoras.

En declaraciones a Europa Press, las portavoces de la Plataforma Rosa Marín y Lucía Martínez han informado este viernes frente a la Consejería de Educación que han registrado una propuesta de debate en la Eurocámara centrada en el "calendario escolar, la necesidad de descanso y de protección frente al calo y el cuidado de la infancia".

Se trata del segundo viaje de las educadoras infantiles a Bruselas, después del que ya realizaron el pasado mes de junio. Esta vez, han ido acompañadas de las eurodiputadas por Podemos Irene Montero e Isa Serra, así como de diferentes sindicatos y colectivos, y han criticado que la mayoría conservadora europea "ponga el foco totalmente en la formación y la excelencia" en lugar de en la "falta de plantilla" y las "ratios abusivas", como afirman que también hace el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Esta es la tónica del Partido Popular, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también a nivel europeo. Hemos presentado una proposición para llevar a debate en la Comisión de Educación sobre el calendario escolar, la necesidad de descanso y de protección frente al calor y el cuidado de la infancia. Entonces, veremos si la derecha europea permite llevarla a debate y poner en el foco a la infancia o si, por el contrario, la deja totalmente desatendida", ha apuntado.

EXIGEN A LA COMUNIDAD "SENTARSE A NEGOCIAR"

Asimismo, las portavoces de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles han recordado la reunión que mantuvieron el pasado mes de mayo con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que fue "empática" con las condiciones de las profesionales y que "no entendía" cómo sindicatos y patronales habían firmado un convenio colectivo que establecía "diferentes tablas salariales", han afirmado.

En este sentido, han denunciado las "condiciones lamentables" que sufren las trabajadoras debido a la exposición de "enfermedades infectocontagiosas" o la saturación laboral provocada por la huelga indefinida en la que se encuentran inmersas, entre otros factores, lo que desemboca, han añadido, en "una sobrecarga emocional y física brutal".

"Entonces, abocando un poco esta empatía que tuvo, lo que le pedimos es que se siente a negociar y que en esas nuevas licitaciones imponga un complemento salarial que equipare nuestras nóminas. Así que desde aquí le pedimos que, por favor, se reúna para terminar este conflicto de una vez", ha manifestado Marín.

RECHAZO A LOS ACTOS VANDÁLICOS DENUNCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO

Además, la Plataforma ha expresado su rechazo a los daños advertidos el pasado martes por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, en 37 escuelas infantiles de 17 distritos de la capital y han insistido en que sus concentraciones siempre han sido "pacíficas", aunque entienden que "la situación del sector" puede llevar "de manera individual a personas" a cometer "acciones puntuales".

Estos actos, según relató Fernández en el Pleno de Cibeles, hicieron que algunas escuelas infantiles no pudieran abrir el lunes por causa de "cerraduras con palillos, silicona y pegamento", "pintadas" y "telefonillos dañados". Para la PLEI, esto pone de manifiesto que las educadoras infantiles son "esenciales" y que el sistema "no funciona" sin su labor.

"Le pedimos al delegado que, aparte de exponer la problemática que los actos vandálicos puedan suponer, debería exponer los problemas a los que se enfrentan cada día la infancia y las familias. Que se siente a negociar y que ofrezca algún tipo de incentivo para que volvamos a las aulas, que al final es lo que queremos todos y todas, y nosotras las primeras", ha zanjado Martínez.