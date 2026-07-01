Educadores Infantiles se concentran este jueves frente a la Asamblea para reclamar más inversión en la primera infancia

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado una concentración frente a la Asamblea de Madrid la mañana de este jueves, coincidiendo con la votación en Pleno de la ley para reconocer al concebido no nacido, para reclamar una mayor inversión para la primera infancia ya nacida y "unas condiciones dignas" para el primer ciclo de educación infantil.

El acto de protesta, convocado a partir de las 09.30 horas, coincide así con el Pleno de la Asamblea en el que la mayoría absoluta del PP dará luz verde a esta normativa que reconoce al embrión cómo "un miembro más de la unidad familiar desde su concepción para permitir acceso a las ayudas y beneficios fiscales".

En un comunicado, la plataforma ha subrayado que esta medida supone "más inversión para una infancia que no existe", mientras que "no hay medidas de conciliación reales" para las familias con menores a su cargo, muchas de ellas "abocadas a matricular a sus hijos en escuelas infantiles privadas" ante la falta de "plazas públicas".

"¿Qué medidas presenta nuestra presidenta para la infancia ya nacida? ¿Qué inversión real destina para que las familias puedan conciliar una vez tienen a sus criaturas en casa?", se han preguntado desde la plataforma, que ve "incoherente" poner el foco en "una infancia que todavía no ha nacido" mientras se deja "de lado" la educación de la primera infancia que ya vive en la región.

Por todo ello, las educadoras infantiles reclaman una bajada de ratios, pareja educativa, reconocimiento de su categoría profesional o salarios signos, tal y como llevan haciendo durante los 85 días que llevan en huelga definida.

"Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid --Isabel Díaz Ayuso-- que se siente con las educadoras infantiles para mejorar las condiciones de la infancia y de las profesionales que la sostenemos cada día", han exigido, al tiempo que han insistido en que Ayuso les "escuche y planteé medidas reales que apoye a las familias para fomentar la natalidad".