Elvira Lindo firmará este domingo sus libros en un quiosco del distrito de Salamanca

Archivo - Elvira Lindo - PATRICIA GLEZ CAMPORA - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Elvira Lindo firmará este domingo ejemplares de sus libros en un quiosco del distrito de Salamanca, donde se encontrará con sus lectores entre las 12.30 y las 14.30 horas.

El establecimiento, en la calle José Ortega y Gasset, está regentado por Miguel Sanz, un quiosquero que ha conseguido convertir un punto de venta de periódicos y revistas en una librería a pie de calle por la que han pasado numerosas personalidades y que ahora suma a su lista a la creadora de 'Manolito Gafotas'.

Según ha explicado Sanz a Europa Press, la participación de la escritora se gestó este verano a través de las redes sociales, después de varios intentos de conseguir que acudiera a firmar a su establecimiento. "Contacté con ella a través de Instagram. Le propuse venir después de hablar un ratito", ha relatado el quiosquero.

Entre los títulos que protagonizarán la cita destacan 'Don de gentes', 'En la boca del lobo' y 'Manolito Gafotas', tres obras que reflejan distintas facetas de la trayectoria literaria de Lindo.

La autora gaditana, que comenzó su carrera profesional en la radio, se convirtió en una de las escritoras más populares del país gracias a 'Manolito Gafotas', el personaje nacido de sus guiones radiofónicos que en 1994 dio el salto a los libros y terminó convirtiéndose en un referente de la literatura infantil española.

Las aventuras de aquel niño de Carabanchel Alto, su abuelo Nicolás, el Orejones López y su hermano, el Imbécil, han acompañado desde entonces a varias generaciones de lectores.

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998 por 'Los trapos sucios de Manolito Gafotas' y Premio Biblioteca Breve en 2005 por 'Una palabra tuya', Lindo ha cultivado también la novela para adultos, el periodismo, el teatro y el guion cinematográfico.

UN QUIOSCO CONVERTIDO EN PUNTO DE ENCUENTRO LITERARIO

La firma se celebrará en un establecimiento que se ha convertido en un singular punto de encuentro entre escritores y lectores en el distrito de Salamanca.

Como explicó el propio Sanz a Europa Press el pasado mes de junio, comenzó a organizar firmas de autores en 2024 y, ante la buena acogida del público, decidió convertirlas en una actividad semanal durante 2025.

Por este pequeño espacio han pasado personalidades como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y escritores como David Uclés, Andrés Trapiello o Manuel Vicent.