Emergencias 112 gestiona casi 980 incidencias por el temporal, con más de 200 intervenciones de Bomberos

Archivo - Parque de El Retiro de Madrid, a febrero de 2021. - Tamara Rozas - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha registrado en lo que va de día más de 977 incidencias relacionadas con el aviso amarillo por fuertes rachas de viento derivadas del paso de la borrasca Lorenzo por la región, de las cuales más de 200 han derivado en intervenciones de Bomberos de la región.

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha realizado por el momento un total de 209 intervenciones, fundamentalmente retirada de ramas o árboles caídos, y saneamiento de cornisas y fachadas, según ha señalado Emergencias 112 en un balance que recoge las intervenciones desde las 8 hasta las 18 horas de este jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para este jueves la alerta de aviso amarillo en el área Metropolitana y Henares de Madrid, así como en la región Sur, Vegas y Oeste debido a la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y componente oeste y suroeste.

El aviso ha estado activo hasta las 18 horas de este jueves, y se suma a los activados a lo largo de esta semana por fuertes rachas de viento, que en la capital han obligado a cerrar el Retiro y otros ocho parques; así como las alertas por precipitaciones en forma de nieve en la zona de la Sierra.