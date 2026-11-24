El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, durante un acto de campaña. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha tachado de "magufadas" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestione el censo de las elecciones generales de este domingo como "semilla" por si finalmente no arma una mayoría absoluta PP con Vox.

"Todas las elecciones hacen lo mismo. Sale y dice: 'Ojo, no vaya a ser que nos roben las elecciones'. Si después van bien, no ha habido ningún robo y si después van mal ya ha dejado la semilla para decir que le han robado las elecciones", ha reprochado el candidato de Frente Amplio en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de Más Madrid tras reunirse con educadoras infantiles y docentes.

La presidenta ha afirmado que hay una sensación de "desconfianza, temor y también miedo" ante "circunstancias totalmente anómalas" en la que los españoles, ha asegurado, van a votar con "falta de información sobre el censo".

Ante estas declaraciones, Delgado ha acusado a Ayuso se importar "una técnica copiada del 'trumpismo'" y ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si van a aceptar el resultado electoral si pierden el domingo "o si se van a poner un gorro de bisonte y se van a ir al Capitolio", en alusión al asalto del 6 de enero en EEUU.

"Es lo que está haciendo la derecha la ola reaccionaria en todos los países donde tenemos que enfrentar procesos electorales complejos: poner en duda el proceso electoral. También lo han hecho en España y creo que no está de más preguntárselo a las claras al señor Feijóo y al señor Abascal. ¿Van a aceptar el resultado de las elecciones?", ha cuestionado.