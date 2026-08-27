Las emisiones contaminantes, principal causa de rechazo en las ITV con el 31% del total y un parque móvil de 14,6 años

Archivo - Instalaciones de la ITV La Oca en el polígono Ventorro del Cano en Alcorcón - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las emisiones contaminantes continúan siendo la principal causa de rechazo en las ITV de la Comunicad de Madrid, al concentrar el 31,3% de los defectos graves detectados en las inspecciones, pese a que la región cuenta con un parque móvil con 14,6 años de antigüedad media.

Así se desprende de los datos facilitados por el Archivo de Vehículos de la Comunidad de Madrid correspondientes al mes de julio, analizados por la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV).

En el séptimo mes del año, las estaciones de ITV detectaron 26.032 defectos graves y muy graves relacionados con las emisiones contaminantes. Un total de 16.045 vehículos fueron rechazados por esta causa.

La mayor parte de los fallos detectados en este sistema, el 80,2%, correspondió a turismos particulares. Dentro de ellos, los diésel presentan los peores resultados, con un 7,5% de ellos que fue rechazado por emisiones, frente a una media del 5,9% para el conjunto de los turismos particulares.

Estos datos contrastan con el rejuvenecimiento del parque móvil en la región, donde la antigüedad media de los vehículos que son inspeccionados se sitúa en 14,6 años, frente a los 16,1 años de la media nacional.

Se considera que a partir de los 15 años de antigüedad, un vehículo emite, de media, un 40% más que otro de cinco años. No obstante, aunque la renovación del parque es fundamental para reducir las emisiones, debe ir acompañada de un mantenimiento adecuado de los vehículos y del control periódico de sus sistemas anticontaminación.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) analizados por AECA-ITV, ya no solo los que se inspeccionan en la Comunidad de Madrid, la antigüedad media del conjunto del parque nacional alcanza ya los 15,2 años, casi cinco años más que en la Comunidad de Madrid.

"Contar con un parque más joven es una buena noticia y demuestra la importancia de seguir avanzando en su renovación, pero los datos de las ITV evidencian que no podemos bajar la guardia. Independientemente de la antigüedad del vehículo, un mantenimiento adecuado y la inspección técnica son fundamentales para comprobar que los sistemas anticontaminación funcionan correctamente y detectar averías que pueden incrementar las emisiones, el consumo de combustible y afectar al rendimiento del vehículo", ha indicado Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV.

En cualquier caso, aunque Madrid cuenta con un parque más joven que la media española, tanto el matriculado como el inspeccionado, los datos de las inspecciones muestra la relación entre antigüedad y tasa de rechazo.

Así, el 7,1% de los turismos particulares de menos de cinco años es rechazado en la ITV. El porcentaje aumenta hasta el 10,9% entre los vehículos de cinco a diez años, el 15,9% entre los de diez y quince años y alcanza el 19,5% en aquellos que superan los quince años de antigüedad.

En este sentido, Soriano ha subrayado que "la inspección técnica desempeña un papel esencial para detectar aquellos vehículos que presentan un funcionamiento deficiente de los sistemas anticontaminación y garantiza que, antes de volver a circular, hayan sido reparados y cumplan con los niveles de emisiones establecidos".

Al hilo, AEMA-ITV ha recordado que los vehículos pueden acceder a cualquiera de las más de 70 estaciones de ITV de la Comunidad de Madrid, incluidas las ubicadas en Zonas de Bajas Emisiones, aunque no dispongan de distintivo medioambiental.

Desde la asociación se recomienda realizar la inspección hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento, ya que hacerlo no modifica la fecha máxima de validez de la próxima ITV y permite una mejor planificación.