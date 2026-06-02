Emotivo homenaje en la Audiencia de Madrid al subinspector Antonio Cordero en su jubilación

El subinspector de la Policía Nacional Antonio Cordero - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de agentes de la Policía Nacional destinados en la Audiencia Provincial de Madrid han rendido esta mañana un emotivo homenaje al subinspector Antonio Cordero Talavera con motivo de su jubilación.

Tras casi 44 años de servicio en el Cuerpo y 15 años en la Audiencia, sus compañeros le han recibido a primera hora de la mañana con un pasillo de honor con motivo de su último día de trabajo, con el que han querido reconocer su trayectoria profesional y humana.

Al homenaje se han sumado también vigilantes de seguridad de esta sede judicial ubicada en la calle Santiago de Compostela de la capital y funcionarios públicos.

Tras concluir el recorrido, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, le ha entregado una placa conmemorativa y le ha dedicado unas palabras de reconocimiento por toda una vida profesional al servicio de la seguridad y la justicia.

La placa recogía un mensaje especialmente significativo: 'Tu mayor legado no es tu carrera, sino el respeto y la admiración que dejas en quienes trabajamos contigo', una frase que resume el sentimiento compartido por quienes han trabajado junto a él durante años.

Visiblemente emocionado, Antonio Cordero ha señalado a Europa Press que no esperaba una despedida de estas características. "Después de 15 años en la Audiencia y casi 44 años en el Cuerpo, ya cumplo los 65 años. El tiempo pasa para todos", señaló.

El subinspector confesó que la sorpresa fue total. "Sinceramente, no me esperaba este homenaje. Ha sido muy bonito ver a todos los compañeros, muchos funcionarios y compañeros de trabajo, reconociéndome el trabajo de todos estos años", afirmó.

Sus compañeros destacan especialmente el trato humano que siempre ha dispensado a quienes le rodeaban. Una cualidad que él mismo reconoce haber intentado cultivar durante toda su carrera.

"Como subjefe del servicio de seguridad, siempre he procurado llevarme lo mejor posible con todos y tratarles con el máximo cariño. Dicen que eso me caracteriza, el cariño que siempre les he dedicado en el trabajo diario", explicó.

Como subinspector y segundo responsable de la seguridad de la Audiencia, Antonio Cordero ha desempeñado labores de coordinación de los agentes encargados de la vigilancia de los juicios y de garantizar la seguridad en las instalaciones judiciales.

Ahora, tras más de cuatro décadas de servicio, afronta una nueva etapa personal. "Ahora ya toca descansar, cuidarme y ver qué hago con todo este tiempo libre que voy a tener", comentó con una sonrisa.